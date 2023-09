Spis treści: 01 Astry jesienne - co to za kwiaty?

02 Astry zwane marcinkami. Stanowisko i uprawa

03 Mączniak na astrach - jak sobie z nim poradzić?

Lato nieubłaganie dobiega końca, a co za tym idzie, roślinność przygotowuje się na nadejście jesieni. Nie oznacza to jednak, że nasze ogródki i balkony muszą utracić swój czarujący wygląd. Wystarczy, że posadzimy tam astry jesienne, które będą cieszyć nas swoim urokiem aż do późnej jesieni.

Astry jesienne - co to za kwiaty?

Astry to zazwyczaj wieloletnie byliny, które słyną z późnego kwitnienia. Wiele z nich cieszy oko od sierpnia aż do listopada, dlatego są one najbardziej atrakcyjnymi kwiatami jesiennymi. Z uwagi na długie kwitnienie stały się popularnymi roślinami do dekoracji nagrobków na Wszystkich Świętych. Niektóre z nich to rośliny jednoroczne np. aster chiński.

Kwiaty te, ze względu na porę kwitnienia możemy podzielić na trzy grupy:

wiosenne np. astry alpejskie,

letnie np. astry gawędka,

jesienne, które stanowią największą grupę np. aster krzaczasty.

Astry występują w różnych odcieniach bielu, różu, czerwieni oraz fioletu. Doskonale prezentują się wśród traw ozdobnych, a także w kolorowych rabatach.

Zdjęcie Aster krzaczasty to piękna odmiana jesienna / 123RF/PICSEL

Astry zwane marcinkami. Stanowisko i uprawa

Astry lubią słoneczne i przewiewne stanowisko, jednakże dobrze rosną też w lekkim półcieniu. Do zdrowego wzrostu i pięknego kwitnienia potrzebują żyznej, przepuszczalnej i wilgotnej gleby o odczynie pH 5,5-6,5.

Sadząc rośliny w ogrodzie lub na balkonie, musimy pamiętać o zachowaniu prawidłowej odległości między nimi. Jest to bardzo ważne, ponieważ zbyt gęsto sadzone astry narażone są na atak mączniaka prawdziwego, czyli choroby o podłożu grzybowym.

Astry są bardzo wytrzymałe, dlatego nadają się do uprawy nawet dla mało doświadczonych ogrodników. Roślina ta jest mrozoodporna, a zimą nie musimy jej okrywać. Wiosną warto ją nawozić, jednak nie jest to konieczne. Z kolei latem należy uważać na brak wody. Astry są wrażliwe na suszę, dlatego w okresach upałów należy je odpowiednio podlewać.

Aby nasze kwiaty długo cieszyły oko, nie możemy zapomnieć o ich przycinaniu. Zabieg ten należy wykonać po przekwitnięciu kwiatów. Wystarczy wtedy przyciąć je około 5 centymetrów od ziemi.

Mączniak na astrach - jak sobie z nim poradzić?

Mimo że astry są proste w uprawie, problemem, z jakim możemy się spotkać, jest mączniak, objawiający się białoszarym nalotem na liściach. Jak sobie z nim poradzić?

Pierwszym co należy zrobić, jest wycięcie porażonych pędów i usunięcie ich z ogrodu. Następnie powinniśmy przeprowadzić oprysk przy pomocy preparatów grzybobójczych. Takie opryski powinniśmy wykonywać co dwa tygodnie.

Najlepszym sposobem walki z mączniakiem jest zapobieganie, dlatego sadząc astry, pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich przestrzeni i wentylacji między nimi.

