To już ostatnie dni, by profesjonalnie rozmnożyć piękną roślinę

Oprac.: Łukasz Piątek Porady

Hortensje to jedne z najpopularniejszych kwiatów i nie ma w tym nic dziwnego, gdyż z uwagi na ich niesamowity wygląd, skradły serce wielu miłośnikom roślinności. Jeśli chcemy cieszyć oko pięknie kwitnącymi hortensjami, to warto podjąć próbę ich rozmnożenia. I choć jest to bardzo prosty zabieg, to należy pilnować konkretnego terminu.

Zdjęcie Hortensja jest kwiatem, który w prosty sposób można rozmnożyć / 123RF/PICSEL