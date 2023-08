Spis treści: 01 Aksamitki - charakterystyka

02 Aksamitki - gdzie sadzić?

03 Aksamitki - dlaczego warto je mieć w ogrodzie?

04 Aksamitki a ślimaki

Aksamitki - charakterystyka

Aksamitka to roślina należąca do rodziny astrowatych. W środowisku naturalnym występuje ona w Ameryce Południowej i Północnej. W Polsce jest uprawiana jako ozdoba ogrodów. Łącznie ma ona ponad 50 gatunków.

Aksamitka jest rośliną rozgałęzioną. Zazwyczaj osiąga wysokość od 30 do 50 cm. Na jej pędach znajdują się ciemnozielone liście ułożone naprzeciwlegle. Aksamitki charakteryzują przede wszystkim kolorowe, intensywnie pachnące kwiaty.

Kwiaty aksamitki zebrane są w koszyczki i znajdują się na końcach łodyg. W zależności od gatunku ich barwa może być inna. Poczynając od żółtej, przechodząc przez odcienie pomarańczu, czerwieni aż po brąz. Aksamitka kwitnie od czerwca do października.

Aksamitki - gdzie sadzić?

Aksamitki powinny być sadzone na stanowiskach słonecznych i ciepłych. Mogą rosnąć także w miejscach pół zacienionych, jednak będą wówczas słabiej kwitnąć. Ich ziemia powinna być żyzna, przepuszczalna i wilgotna. Nie musimy się martwić o osłonięcie roślin. Aksamitki w naturze wystawiane są na działanie silnych wiatrów i deszczu. Z tego powodu są uodpornione na takie niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Aksamitki można sadzić na rabatach lub w skrzyniach, donicach dla ozdoby. Świetnie się komponują z innymi kwitnącymi roślinami ozdobnymi. Rośliny warto umieszczać także w ogródku warzywnym w pobliżu upraw.

Aksamitki - dlaczego warto je mieć w ogrodzie?

Sadzonki aksamitek warto mieć w ogrodzie nie tylko, dlatego że mogą pięknie wyglądać, ale także mogą mieć pozytywny wpływ na otoczenie. Przede wszystkim kwiaty te są naturalną ochroną dla innych roślin. Za sprawą specyficznego zapachu będą odstraszać szkodniki.

Posadzenie aksamitek pomoże na nicienie glebowe. Szkodniki najczęściej atakują czosnek, cebulę, selera, pietruszkę czy bób. Żerują na nich, zahamowując dalszy rozwój i prowadząc do wyniszczenia plonów. Sadzonki aksamitki przyciągają do siebie nicienie i pozwalają im na sobie żerować, gdyż owady nie wyrządzają im szkody.

Zapach aksamitki nie jest natomiast atrakcyjny dla kretów i nornic. Te zwierzęta, mimo że mogą być pożyteczne ze względu na usuwanie szkodników z ogrodu, to mogą rujnować korzenie roślin. Robią to poprzez kopanie tuneli lub w przypadku nornic wygryzanie plonów. Sadząc aksamitkę w pobliżu warzyw, będziemy mieć pewność, że te zwierzęta nie zbliżą się do upraw.

Sadzonki aksamitki warto mieć w ogrodzie również ze względu na to, że odstraszają mrówki i mszyce. Mocno pachnące kwiaty sprawdzą się więc gdy posadzimy je m.in. w pobliżu róż, porzeczek czy drzewek owocowych. Roślina może także przyciągać naturalnych wrogów tych szkodników.

Aksamitki pomogą pozbyć się też komarów. Ich intensywny zapach sprawi, że owady nie będą się zbliżać do miejsca, w którym posadzimy kwiaty. Z tego powodu sprawdzą się na tarasach.

Zdjęcie Aksamitki są łatwe w uprawie i odporne na upał / 123RF/PICSEL

Aksamitki a ślimaki

Aksamitki i ich zapach przyciąga ślimaki. Szkodniki te bardzo chętnie osiadają na tych kwiatach. Należy więc dobrze przemyśleć, gdzie je posadzimy w ogrodzie. Mogą one odciągać szkodliwe zwierzęta od roślin uprawnych i ich plonów.

