Koniecznie posadź ją w ogrodzie jesienią. Ta roślina bije na głowę wrzosy

Spis treści: 01 Krwawnica pospolita - co to za roślina?

02 Jak wygląda krwawnica pospolita?

03 Krwawnica pospolita - wymagania

04 Czy krwawnica pospolita jest odporna na mróz?

05 Krwawnica pospolita - jak należy ją pielęgnować?

06 Krwawnica pospolita - gdzie najlepiej ją posadzić?

07 Krwawnica pospolita - rozmnażanie Jak odróżnić prawdziwka od szatana? Zwróć uwagę na te szczegóły

Czy trzeba odwracać gorące słoiki do góry dnem? Profesorka Kasia ma odpowiedź

Jedna z najbardziej uporczywych plam. Na szczęście jest na nią sprawdzony sposób

Rozsyp na kostce brukowej. Trudne plamy nie będą miały do niej dostępu

Miłośnicy ogrodowych roślin ozdobnych już nie mogą doczekać się jesieni, a tym samym zmian w przydomowym otoczeniu. We wrześniu z pewnością wielu z nich zasadzi popularne wrzosy, które poza tym, że doskonale się prezentują, mają też niewielkie wymagania. Nie straszne im niskie temperatury czy kapryśna, jesienna aura. Istnieje jednak gatunek, który zdaniem wielu ogrodników nie tylko zdobi ogrody jeszcze efektowniej, ale również przetrwa znacznie więcej. To krwawnica pospolita o pięknych kwiatach zebranych w kłosy. Co prawda jesień to ostatni moment, kiedy wygląda naprawdę ładnie - kwitnie od czerwca do września, a przy sprzyjających warunkach nawet do października, co nie zmienia faktu, że zdobi ogród znacznie dłużej aniżeli wrzosy. Oto garść informacji, które sprawią, że ta niepozorna roślina skradnie twoje serce i na stałe zagości w ogrodzie.

Reklama

Krwawnica pospolita - co to za roślina?

Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) to wieloletnia bylina, która najczęściej wyrasta na podmokłych terenach - np. łąkach. Gatunek ten występuje w całej Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Do jej zalet należą przede wszystkim:

walory dekoracyjne - ma przepiękne karminowo-różowe kwiaty zebrane w wysokie kłosy,

jest niezwykle odporna zarówno na niskie jak i wysokie temperatury,

świetnie sprawdzi się do nasadzeń wokół oczek wodnych, może występować pojedynczo lub w grupach,

kwitnie przez wiele miesięcy i również jesienią prezentować może się bardzo atrakcyjnie,

wabi pszczoły i motyle, więc wpływa też na zapylanie innych roślin.



Zdjęcie Purpurowe kwiatostany krwawnicy zebrane są w wysokie kłosy, a z łodyg wyrastają niewielkie listki / 123RF/PICSEL

Zobacz też: Wrzesień w ogrodzie, czyli pierwsze przygotowania do jesieni

Jak wygląda krwawnica pospolita?

Krwawnica pospolita osiąga wysokość od 60 do 130 cm,

Można sadzić ją wiosną lub jesienią, mniej więcej co 40 cm,

Ma pojedyncze łodygi zakończone długimi kwiatostanami (mają około 30 cm wysokości),

Z łodyg wyrastają podłużne, ostro zakończone liście.

Krwawnica pospolita - wymagania

Krwawnica pospolita ma niewielkie wymagania co do gleby oraz stanowiska. Znosi zarówno upały jak i przymrozki, jednak pamiętać należy o kilku rzeczach, by prawidłowo się rozwijała:

roślina ta potrzebuje dużo wilgoci, dlatego najlepiej umieścić ją blisko zbiorników wodnych, na terenach lekko podmokłych

preferuje gleby żyzne, próchniczne, bogate w składniki odżywcze

nie toleruje podłoży lekkich, piaszczystych i kamienistych

idealnym stanowiskiem dla krwawnicy będzie półcień, ale zniesie także pełne słońce - jej kwitnienie będzie wtedy jednak skromniejsze

Czytaj także: Jesienne rośliny na balkon. Te cieszą oko najdłużej!



Czy krwawnica pospolita jest odporna na mróz?

Krwawnica pospolita to roślina odporna na niski temperatury, również też poniżej 0 st. C. Przetrzyma zimę pod ziemią - jej zielona część obumiera, a wiosną z przyziemnych pąków zaczyna odrastać. Co więcej nie jest konieczne okładanie jej na ten czas agrowłókniną czy zabezpieczanie przez chłodem w inny sposób.

Zdjęcie Krwawnica pospolita jest w stanie przetrwać mróz, by na wiosnę znów odrosnąć i zakwitnąć / 123RF/PICSEL

Krwawnica pospolita - jak należy ją pielęgnować?

Do listy zalet krwawnicy pospolitej należy też fakt, że roślina ta nie wymaga szczególnej uwagi, a jej pielęgnacja może być ograniczona do minimum. Oprócz regularnego podlewania nie trzeba jej nawozić, jest ponadto odporna na choroby i szkodniki. Można przyciąć ją przy gruncie późną jesienią, jednak nie jest to konieczne.

Zobacz również: Rozsyp wokół wrzosów i poczekaj na efekty. Krzewy bujnie zakwitną!

Krwawnica pospolita - gdzie najlepiej ją posadzić?

Poza wspomnianymi wcześniej stanowiskami podmokłymi, np. w pobliżu oczek wodnych czy sadzawek, krwawnice pospolitą można zasadzić również na rabatach - zarówno jako pojedynczy akcent dekoracyjny jak i w skupiskach. Z uwagi na wysokość, warto umieścić je z tyłu - będą stanowić doskonałe tło dla drobniejszych roślin.

Zdjęcie Krwawnica pospolita lubi wilgoć, więc idealnie sprawdzi się w pobliżu oczek wodnych czy sadzawek / 123RF/PICSEL

Krwawnica pospolita - rozmnażanie

Krwawnicę pospolitą najlepiej jest rozmnażać wiosną. W tym celu wystarczy odciąć kilkucentymetrowe odgałęzienia łodyg, a następnie cięciem do dołu umieścić je w wilgotnym kompoście. Po kilku tygodniach pędy powinny wypuścić korzenie - będą wówczas nadawały się do posadzenia w gruncie.