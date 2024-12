Pieniążek, znany również jako pilea peperomioides, to popularny kwiat doniczkowy , który wyróżnia się liśćmi przypominającymi monety. W kulturze chińskiej uznawany jest za symbol bogactwa, obfitości i szczęścia . Nie są to jedyne powody, przez które warto zdecydować się na uprawę pieniążka.

Pilea to roślina łatwa w uprawie, ale należy pamiętać o kilku kluczowych warunkach. Przede wszystkim pieniążek lubi rozproszone światło . Najlepiej postawić go na parapecie wschodniego lub zachodniego okna. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, które mogłoby spowodować oparzenia liści.

Domowy nawóz do pieniążka sprawi, że kwiat będzie dorodny

Naturalne nawozy to świetna alternatywa dla chemicznych preparatów. Są skuteczne, łatwe do przygotowania i przyjazne dla środowiska. Co równie ważne — w ich przypadku trudno przesadzić, a należy pamiętać, że pieniążek jest kwiatem kiepsko znoszącym przenawożenie.