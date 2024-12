Decydując się na zakup skrzydłokwiatu do domu, pamiętajmy, że to roślina, która uwielbia wilgoć. Mimo to, należy uważać, by jej nie przelać. Zamiast tego warto regularnie zraszać jej listki albo nalewać wodę do spodeczka, na którym postawiona jest doniczka. Samą doniczkę należy umieścić w zacienionym miejscu, ponieważ skrzydłokwiat nie lubi bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi.