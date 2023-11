Z czego wynika nadmierne szczekanie psa?

Szczekanie to dla psa forma wyrażenia emocji, które mogą ulegać zmianie na skutek otaczającej czworonoga rzeczywistości. Szczekanie jest całkowicie naturalnym sposobem komunikacji i nie powinno wzbudzać w nas niepokoju. Jednak w przypadku nadmiernego, nieustającego ujadania, powinniśmy przyjrzeć się problemowi i spróbować oduczyć czworonoga tego uciążliwego zachowania.

Jedną z sytuacji, gdy pies nadmiernie daje głos, jest pukanie do naszych drzwi. Dlaczego czworonóg tak ekspresyjnie reaguje na naszych gości? Za nadmiernym szczekaniem kryją się przede wszystkim jego zróżnicowane emocje.

Reklama

Pies poprzez szczekanie może wyrażać swój niepokój i stres przed kimś obcym, kto próbuje zburzyć mu jego poukładany świat. Inną przyczyną może być zniecierpliwienie i ekscytacja wynikająca z jak najszybszej potrzeby sprawdzenia, kto stoi za drzwiami. Nadmiernemu szczekaniu może również towarzyszyć radość psa z powodu przyjścia gości do domu.

Czytaj także: Psu leci ślinka na widok surowego mięsa? Musisz koniecznie uważać

Jak oduczyć psa nadmiernego szczekania?

Istnieje kilka trików, które mogą sprawić, że nasz pupil oduczy się nieustającego ujadania na gości. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku musimy uzbroić się w cierpliwość i systematycznie wpajać psu nowe nawyki.

Jeśli spodziewamy się gości, nie czekajmy na nich przy drzwiach. Zdecydowanie lepszym pomysłem w przypadku posiadania psa nadmiernie szczekającego, jest zapięcie czworonoga na smycz i wyjście z nim przed blok lub dom, by na zewnątrz przywitać gości. Dzięki temu dzwonek do drzwi nie spowoduje, że pies w ułamku sekundy zacznie odczuwać niepokój i lęk.

Warto wiedzieć: "Syndrom czarnego psa". To zjawisko zdumiewa do dziś

Zdjęcie Pies stresuje się na dźwięk dzwonka do drzwi? / 123RF/PICSEL

Jeśli zabierzemy czworonoga przed dom i tam przywitamy się z gośćmi, nasz pies będzie miał więcej czasu z oswojeniem się z zaistniałą sytuacją, a to z kolei pozytywnie wpłynie na jego emocje.

Kolejnym sposobem na złagodzenie jego nawyku szczekania, jest wydanie gościom psich smakołyków. Jeśli przybysze zaczną częstować naszego pupila jego ulubionymi rarytasami, zwiększą u niego poczucie bezpieczeństwa i zaufania. A to z kolei może mieć wymierny wpływ na zachowanie psa w kontekście nadmiernego ujadania.

Pozwólmy psu na spokojne i swobodne obwąchiwanie naszych gości zaraz po ich przyjściu. Pies powinien mieć komfort podczas "badania" osób wkraczających w jego świat, nazywanym mieszkaniem. Nie karćmy pupila, nie przeganiajmy go. Poprośmy gości, by w czasie, kiedy nasz pies ich obwąchuje, nie głaskali go i nie próbowali się z nim bawić.

Pamiętajmy, że pies potrzebuje przestrzeni i czasu, by podczas pojawienia się obcych osób, uspokoić emocje i poczuć się bezpiecznie.