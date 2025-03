Kozieradka wspomaga kontrolę glikemii . Stabilizacja poziomu cukru to pierwszy krok w kierunku unikania nagłych napadów głodu.

Zioło to działa korzystnie na układ trawienny, poprawiając perystaltykę jelit i procesy metaboliczne. Przyczynia się także do zwiększenia tempa przemiany materii, co jest kluczowe w procesie utraty wagi.