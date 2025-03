Kawa po szwedzku to prawdziwy przysmak, do którego warto się przekonać. To sposób na uzyskanie delikatnego i aksamitnego napoju o właściwościach zdrowotnych. Sprawdzamy, jak go przygotować i jakie korzyści niesie.

Co to jest kawa po szwedzku?

W wielu domach na śniadanie serwowane są jajka w różnej formie w towarzystwie filiżanki gorącej kawy. Szwedzi poszli jednak krok dalej i zdecydowali się połączyć te dwa składniki. Właśnie tak udało im się uzyskać unikatowy sposób na pyszny i delikatny gorący napój. Kawa po szwedzku to po prostu kawa z jajkiem. Wystarczy zmieszać te dwa składniki, a następnie zagotować je we wrzącej wodzie i odcedzić. To dość niespotykane połączenie.

Kawa po szwedzku to kawa z jajkiem 123RF/PICSEL

Jajko jest niewyczuwalne w napoju, a jego rolą jest usuwanie zanieczyszczeń, które znajdują się w ziarnach. Wchłania również garbniki, które odpowiadają za mocny, wytrawny smak napoju. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie kawy o niższym poziomie goryczy. Takie rozwiązanie nie tylko dobrze smakuje, ale ma również pewne właściwości zdrowotne.

Jakie ma właściwości kawa po szwedzku? Dlaczego warto ją pić?

Kawę po szwedzku warto pić ze względu na walory smakowe oraz właściwości zdrowotne. Jajko, a dokładnie jego białko odpowiada za wiele pozytywnych zmian w napoju. Przede wszystkim zmniejsza poziom zanieczyszczeń, a tym samym także poziom goryczy. Kontrowersyjnym zabiegiem jest dodanie skorupki jajka do parzącego się napoju. Ma ono jednak swoją rolę. Odpowiada za zmniejszenie się poziomu kwasowości kawy. Z tego powodu może być delikatniejsza dla naszego żołądka.

Jajko nadaje kawie kremową strukturą, a aromat kawy wysuwa się na pierwszy plan 123RF/PICSEL

Dodatkową zaletą jest to, że w filiżance kawy po szwedzku znajdują się cenne składniki i mikroelementy, które kryją się w jajku. Ich obecność sprawia, że napój pozytywnie wpływa na funkcjonowanie wątroby i zmniejszenie poziomu cholesterolu we krwi. Pomaga również w odchudzaniu, ponieważ zapewnia sytość na długo i dostarcza cennych witamin i minerałów.

Nie można zapominać, że głównym składnikiem jest kawa, która dodaje energii, wspomaga koncentracje i jest źródłem cennych antyoksydantów.

Jak zrobić kawę po szwedzku?

Do przygotowania kawy po szwedzku będziemy potrzebować:

2 czubate łyżeczki kawy,

1 jajko,

2 szklanki wody.

Jedną szklankę wody wlewamy do małego garnuszka i ustawiamy na średnim ogniu do zagotowania. Jajko wyparzamy i dokładnie myjemy. Wbijamy je do niewielkiej miseczki i dodajemy kawę. Pamiętajmy, aby nie wyrzucać skorupki. Mieszamy razem do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie powoli wlewamy mieszankę do gotującej się wody, cały czas mieszając. Dorzucamy również skorupkę jajka. Gotujemy przez ok. 5 minut. Potem dodajemy drugą szklankę wody, mieszamy i gotujemy przez kolejne dwie minuty. Na końcu przelewamy przez drobne sitko albo przeciskamy przez french press.

Tak przygotowana kawa ma wyjątkowo delikatny smak i będzie dobrze smakować również z mlekiem albo cukrem. Warto wprowadzić ją do swojej diety, szczególnie kiedy chcemy zadbać o swoje zdrowie.

Źródło: kawowy.info

