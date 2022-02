Moda na storczyki utrzymuje się już od kilku lat. Jednak, by kwiat pięknie się prezentował, należy odpowiednio o niego dbać.

Kluczowym zabiegiem w pielęgnacji storczyka jest jego podlewanie. Przy nawadnianiu rośliny należy pamiętać o kilku zasadach.

Nie wiesz, czy storczyk wymaga podlania? Zwróć uwagę na jego korzenie!

Storczyki od kilku lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Ustawiane na oknach, komodach i stolikach kawowych, zdobią mieszkania Polaków wyjątkowo elegancki sposób. Ich delikatne kwiaty i mięsiste liście, by prawidłowo się rozwijać, potrzebują starannej pielęgnacji. Chcesz wiedzieć, jak dbać o storczyka? Oto kilka wskazówek.

Jak często podlewać storczyka?

Ozdobą storczyka są kwiaty, które mogą obsypywać jego łodygi nawet przez kilka miesięcy w roku. Żeby jednak tak się stało, trzeba stworzyć storczykowi warunki bliskie do tych, w których rośnie on w naturalnym środowisku. Niezbędne będą wiec wilgoć i ciepło.

Storczyka podlewamy, gdy ziemia w doniczce mocno przeschnie. Aby sprawdzić jej stan, wystarczy wsunąć palec do doniczki: jeśli poczujemy zimno i wilgoć będzie to oznaczało, że z podlewaniem można jeszcze poczekać kilka dni. Najczęściej storczyka podlewamy raz w tygodniu (zimą nieco rzadziej).

Czy storczyk ma sucho? Spójrz na korzenie

Sporo o stanie nawodnienia storczyka powie nam też barwa jego korzeni: białe oznaczają, że podłoże w którym rośnie kwiat jest zbyt suche. Ciemne zaś, mogą świadczyć o przelaniu. Korzenie zdrowego storczyka powinny być zielonkawe.

Jak podlewać storczyka?

Storczyka podlewamy rzadko, lecz obficie. Niektórzy rekomendują, by roślinę nawadniać aż do przelania. Inni zaś radzą, by storczyka nie podlewać klasycznie, wylewając na podłoże wodę z konewki, lecz zanurzać doniczkę w kąpieli wodnej na ok. pół godziny.

Niezależnie od stosowanej techniki, należy unikać moczenia liści, a zwłaszcza rozet liściowych.

Co zrobić, gdy storczyk nie chce kwitnąć? Podlej go w ten sposób!

Storczyka można podlewać wodą z kranu, jednak nie jest to najlepszy "preparat" do nawadniania rośliny. Kwiatom o wiele lepiej służy miękka deszczówka o pokojowej temperaturze. Kilka razy do roku storczyki można wzmocnić, stosując dedykowane tej odmianie roślin nawozy. Możesz też sięgnąć po domowe sposoby. Prostym i naturalnym nawozem jest... woda spod ugotowanego ryżu, w której znajdują się m.in. żelazo, magnez i fosfor.

