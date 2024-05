"Wiele aromatyzowanych kombuch i kefirów, które można znaleźć w sklepach, ma dużą zawartość cukru. Cenne składniki dodawane są tylko po to, aby uwzględnić te produkty w kategorii pokarmów prozdrowotnych i tym samym napędzać nadmierną konsumpcję" - przestrzega w rozmowie z "The Guardian" Chris van Tulleken, lekarz i autor wydanej w zeszłym roku książki "Ultra-Processed People: Why Do We All Eat Stuff That Isn’t Food ... and Why Can’t We Stop?".