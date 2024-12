Magiczny czas w roku wymaga odpowiedniej oprawy. Wraz z początkiem grudnia zaczynamy planować nie tylko prezenty, ale i wystrój wnętrz na święta. Jeśli chodzi o rośliny, to czas Bożego Narodzenia kojarzy się nam przede wszystkim z gwiazdą betlejemską. Do wyboru mamy jednak również inne rośliny doniczkowe, które będą równie piękną ozdobą domu i mieszkania. Prezentujemy trzy rośliny doniczkowe, które świetnie sprawdzą się w tej roli.

Spis treści: Grudnik Azalia Ciemiernik

Grudnik

Listę otwiera pochodzący z lasów tropikalnych grudnik. Roślina kwitnie w czasie zimy, czyli podczas brazylijskiej wiosny. Ma dzwonkowate kwiaty wyrastające na zakończeniach liści. Różowe, białe, czerwone, a czasami nawet i dwukolorowe - grudnik w czasie Bożego Narodzenia zachwyci swoim wyglądem. Preferuje stanowiska mocno nasłonecznione, dlatego doniczka powinna znajdować się w miejscu jasnym, ale ze światłem rozproszonym.

W okresie kwitnienia roślinę powinno się podlewać regularnie, aby podłoże nie wysychało. W tym czasie warto też zaaplikować grudnikowi nawóz do roślin kwitnących.

Grudnik po wykształceniu pąków staje się wrażliwy na zmianę miejsca. Dlatego też po tym czasie lepiej nie zmieniać miejsca, ponieważ może zrzucić kwiatowe pąki.

Grudnik będzie piękną ozdobą domu w czasie świąt 123RF/PICSEL

Azalia

Kolejną, równie piękną bożonarodzeniową ozdobą może być również azalia. To ozdobny krzew, którego poszczególne odmiany różnią się kształtem, kolorem kwiatów i czasem kwitnienia. Najczęściej wybierane to azalia japońska doniczkowa i azalia indyjska. Roślina lubi stanowiska jasne z rozproszonym światłem i z dala od przeciągów. Preferuje też temperaturę w przedziale 10-12 st. C.

Azalia lubi też dużą wilgotność powietrza, dlatego może stać na podstawce wypełnionej do połowy wodą i kamykami. Jej podłoże powinno być stale wilgotne i kwaśne (pH 3,5-4,5).

Zaletą azalii jest to, że pięknie kwitnie w różnych miesiącach roku. Odmiana "Madame do Crooc" z białymi kwiatami może zachwycać wyglądem od listopada do lutego, "Alexander" z czerwonymi kwiatami od stycznia do maja.

Azalia będzie pięknie kwitła, jeśli poświęcimy jej chwilę uwagi 123RF/PICSEL

Ciemiernik

Kwitnie zimą i pięknie zdobi wnętrze, w którym się znajduje. Ciemiernik jest rośliną idealną nie tylko do ogrodu. Można je uprawiać również w doniczce, ale w takim przypadku wymagają one troskliwej opieki. Ciemiernik dorasta do 80 cm wysokości. Ma grube, skórzaste liście. Kwiaty są często okazałe i zwisające. Ich barwy są zróżnicowane - od bieli, przez czerwień, zieleń i purpurę, aż po czerń. W Polsce rodzimym gatunkiem jest ciemiernik czerwonawy.

Jak dbać o ciemiernika w doniczce? Roślina preferuje jasne stanowisko - dzięki temu ich kwiaty będą się prawidłowo rozwijały. Lubią też nieco niższe temperatury - najlepiej, by było to 15 st. C. Ciemiernik lubi regularne podlewanie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nadmiar wody może doprowadzić do rozwoju chorób grzybiczych. Dlatego najlepiej stale monitorować podłoże i jego wilgotność.

Roślina kameleon. Wyjątkowy okaz powstał w Polsce Polsat News