Chęć zrzucenia zbędnych kilogramów wcale nie oznacza jednak, że mamy spożywać pieprz w nadmiernych ilościach. Tutaj nie należy przesadzać, bo jedyny efekt, jaki osiągniemy to podrażnienie układu pokarmowego. Pieprz zawiera tylko ok. 7 proc. piperyny. By trochę wspomóc proces odchudzania, można sięgnąć po nią również w formie tabletek. Ze względu na to, że piperyna przyspiesza wchłanianie witamin i minerałów, jej dawkowanie lepiej skonsultować z lekarzem.