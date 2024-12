Cytrusy i surowe warzywa na śniadanie to zły pomysł. Żołądek może ucierpieć

Warzywa i owoce często stawiane są jako przykład zdrowych produktów, które powinny znaleźć się w naszym codziennym menu. Ale niekoniecznie jeżeli chodzi o śniadanie.

Przykładem owoców, których podczas porannego jedzenia powinniśmy unikać to chociażby cytrusy, takie jak pomarańcze, grejpfruty, cytryny. Zawierają dużo kwasów, które mogą podrażnić błonę śluzową żołądka, zwłaszcza u osób z problemami trawiennymi, jak refluks czy nadkwasota.

Wówczas istnieje ryzyko pojawienia się zgagi, a w dłuższej perspektywie ryzyko nadżerek w żołądku.

Innym owocem, którego z rana nie powinniśmy spożywać jest banan. To może być zaskakujące, bo często gości on w owsiankach. Okazuje się jednak, że banany, które zawierają dużo magnezu i potasu, mogą przez to prowadzić do nierównowagi mineralnej i obciążać serce.

Zaskakujące mogą być także surowe warzywa. Dlaczego nie powinny pojawić się one w śniadaniowym menu? Są trudne do strawienia na pusty żołądek ze względu na dużą zawartość błonnika, który może powodować nadmierne wydzielanie soków trawiennych. To właśnie może być powodem wzdęć i uczucia "przelewania się" w żołądku.

Kawa i jogurt lub mleko. Najczęstsze śniadaniowe błędy

Zdrowe śniadanie? Niekoniecznie! 123RF/PICSEL

Kawa i jogurt to złe wybory śniadaniowe? Okazuje się, że tak, a ten błąd popełnia wielu z nas. Kawa prócz tego, że pobudza nas do działania, to niestety także pobudza wydzielanie kwasu solnego w żołądku, co może prowadzić do podrażnień błony śluzowej. Dotyczy to szczególnie czarnej kawy, spożywanej bez jedzenia.

Zwiększa to oczywiście w dłuższej perspektywie ryzyko zgagi, nadkwasoty i problemów z trawieniem.

Zaskakujący także może być jogurt i inne produkty mleczne. To przecież częsta propozycja na śniadanie. Jednak należy pamiętać o tym, że kwas żołądkowy rano może zniszczyć korzystne bakterie probiotyczne zawarte w jogurcie, co obniża wartość odżywczą tych produktów.

Tu pojawia się problem mniejszej efektywności probiotyków. Dlatego jogurt będzie doskonałą opcją chociażby na drugie śniadanie.

Dlaczego warto jeść śniadanie? Newseria Lifestyle/informacja prasowa