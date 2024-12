Dotychczasowy rekord długości życia należy do Jeanne Calment, Francuzki, która zmarła w 1997 roku w wieku 122 lat i 164 dni. Jej przypadek budzi jednak kontrowersje, ponieważ niektórzy eksperci kwestionują autentyczność dokumentacji jej wieku. Nieco mniej wątpliwości budzi rekord najstarszego mężczyzny, Japończyka Jiroemona Kimury, który zmarł w 2013 roku, dożywając 116 lat i 54 dni.

Pandemia COVID-19 chwilowo zatrzymała ten trend, skracając oczekiwaną długość życia w wielu krajach. W Polsce średnia długość życia spadła o ponad dwa lata, osiągając w 2021 roku poziom 71,7 lat dla mężczyzn i 79,7 lat dla kobiet. Wraz z końcem pandemii statystyki zaczynają się jednak poprawiać, dając nadzieję na powrót do wcześniejszego trendu wydłużania życia.

Prof. David McCarthy z University of Georgia wraz z zespołem przeanalizował dane dotyczące długowieczności i doszedł do wniosku, że osoby urodzone około 1910 roku mają wyjątkowe predyspozycje do bicia tych rekordów. Teza ta opiera się na kilku kluczowych czynnikach.