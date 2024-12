Wanilia niejedno ma imię. Słynie przede wszystkim jako przyprawa do deserów. Jej miąższ można dodawać do kremów, musów, budyniów czy lodów. Jej "słodkie" oblicze to jednak nie wszystko. Wanilia jest również leczniczą rośliną, która ma trochę cennych dla zdrowia właściwości. Dlatego też herbata z jej dodatkiem to wcale nie taki zły pomysł.