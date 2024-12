Jednym z najczęstszych problemów, pojawiających się przy okazji pieczenia makowca, jest popękane ciasto . By uniknąć podobnej, niemiłej niespodzianki warto działać już od pierwszych chwil. Nieestetyczne pęknięcia są oznaką zbyt krótkiego odpoczynku , jakiemu poddane zostało ciasto drożdżowe. Może świadczyć też o zbyt dużej ilości drożdży, dodanych do wypieku. Ciastu warto więc dać czas na wyrośnięcie - zarówno przed, jak i po zwinięciu.

Uważać należy też z ilością maku. Jeśli tego pojawi się na cieście zbyt dużo, kiedy zacznie rosnąć w piekarniku, rozepchnie górną warstwę, doprowadzając do pęknięć. Roladę warto chronić dodatkowo przed gwałtownymi zmianami temperatur - dlatego można włożyć ją do piekarnika nieco wcześniej, na przykład w momencie, gdy ten nagrzeje się do 100 st. C.