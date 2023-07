Spis treści: 01 Czego nie pić podczas upałów?

02 Co pić podczas upałów?

03 Co jeść, a czego nie jeść w czasie upałów?

Czego nie pić podczas upałów?

Podczas wysokich temperatur powinniśmy zrezygnować z picia alkoholu. Jego przyjmowanie znacząco zmniejsza wydolność układu krążenia, co w połączeniu z upałem może zakończyć się bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Ponadto alkohol odwadnia organizm, a pokłosiem takiego stanu rzeczy może być udar.

Czytaj także: Niebezpieczne zjawisko nadciąga do Polski. Jak poradzić sobie podczas upałów?

Reklama

W upalne dni należy odstawić kawę. Zawarta w niej kofeina wypłukuje z organizmu cenne - szczególnie podczas uciążliwego upału - elektrolity, w tym magnez i potas. Ich niedobór zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru.

Zdjęcie Najbliższe dni w Polsce będą bardzo gorące / Wojciech Strozyk/ / Reporter

Herbata nie jest najlepszym wyborem, chcąc ugasić pragnienie, gdy słupki rtęci osiągają wysokie wartości. Zawarta w niej teina, podobnie jak w przypadku kofeiny, zaburza w naszym organizmie gospodarkę elektrolitową. Jeśli w gorący dzień musimy się napić herbaty, to najlepiej jeśli wybierzemy schłodzoną, krótko parzoną herbatę z cytryną.

Kolejnym złym wyborem jest kompot z zawartością cukru. To właśnie tzw. biała śmierć powoduje, że już kilka chwil po wypiciu komputu, pragnienie wraca ze zdwojoną siłą. Warto również unikać wszelkiego rodzaju słodzonych napojów gazowanych i energetyków.

Warto wiedzieć: Pierwsza fala upałów już w ten weekend

Co pić podczas upałów?

W czasie upałów najlepszym wyborem jest sięgnięcie po wodę wysokozmineralizowaną. Jest to o tyle ważne, gdyż podczas wysokich temperatur wraz z potem pozbywamy się z organizmu cennych minerałów, których niedobór może spowodować problemy ze zdrowiem. Jeśli chcemy, by woda, którą pijemy była bardziej orzeźwiająca, wystarczy dodać do niej kilka listków mięty i plasterek cytryny.

Zobacz także: Jak uniknąć odwodnienia podczas upałów? Ile wody powinniśmy pić?

Innym, dobrym rozwiązaniem na nawadnianie się podczas upałów jest picie schłodzonego soku pomidorowego, który uzupełni utracony potas. Ponadto z powodzeniem możemy sięgać po koktajl ze świeżych ogórków lub z melona.

Warto również postawić na napoje izotoniczne. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie tego typu napoje są prawdziwymi izotonikami. Zdecydowanie należy wystrzegać się tych z dużą zawartością cukru.

Napój izotoniczny możemy w prosty sposób przyrządzić samemu w domu. Do pół litra wody mineralnej należy dodać dwie łyżeczki miodu, szczyptę soli, sok z połowy cytryny i kilka listków mięty. Następnie całość wymieszać do momentu całkowitego rozpuszczenia się cukru.

Zdjęcie W upały przede wszystkim nie zapominaj o wodzie / 123RF/PICSEL

Co jeść, a czego nie jeść w czasie upałów?

W gorące dni powinniśmy zrezygnować z jedzenia typu fast food. Zawarte w nich tłuszcze i cukry, a wielu przypadkach również różnego rodzaju dodatki chemiczne mogą w znacznym stopniu obciążyć nasz organizm, który i tak na skutek bardzo wysokich temperatur jest mocno nadwyrężony.

Ponadto należy odstawić różnego rodzaju przekąski - te słone, jak i te słodkie. Duża zawartość tłuszczu, soli i cukru, to koszmar dla organizmu podczas jego wytężonej pracy w upalne dni.

Zdjęcie Wbrew pozorom lody to nie najlepszy sposób na żar lejący się z nieba / 123RF/PICSEL

Zapewne dla wielu dużym zaskoczeniem będzie informacja, iż w gorące dni nie powinniśmy spożywać lodów. Schłodzenie organizmu lodami jest bardzo krótkotrwałe. Co więcej - w pewnym sensie dochodzi nawet do dodatkowego ogrzania organizmu, gdyż do tkanek pompowana jest krew celem wyrównania różnicy temperatur. Lody to także bomba kaloryczna, z którą nasz organizm nie radzi sobie zbyt dobrze podczas wytężonej pracy podczas upałów.

Podczas dni z wysokimi temperaturami warto zajadać się owocami takimi jak:

melony

arbuzy

gruszki

jabłka

Warto do diety dodać czosnek, który pomaga organizmowi w naturalnym chłodzeniu, a w dodatku usprawnia krążenie krwi.

Dobrym wyborem będzie również chłodnik na bazie jogurtu naturalnego lub kefiru, ale także sałatka z zawartością świeżej papryki i pomidorów. Z pieczywa powinniśmy wybierać produkty pełnoziarniste.