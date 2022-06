Długi weekend czerwcowy trwa. Jedni korzystają już z relaksu podczas zasłużonego odpoczynku, podczas gdy inni dopiero się na niego przygotowują. Pogoda dopisze podróżnym, jednak warto dobrze się przygotować. Przez cały weekend będą nam bowiem towarzyszyć naprawdę wysokie temperatury.

Pogoda na długi weekend czerwcowy

W piątek pogoda nie będzie nasz szczególnie rozpieszczać. Na niebie pojawią się chmury, a maksymalna temperatura wyniesie od 17 st. C do 23 st. C.

Prawdziwe święto miłośników ciepła rozpocznie się jednak w sobotę. Wówczas termometry wskażą aż 31 st. C w Zielonej Górze i Poznaniu, 30 st. C w Szczecinie i 29 st. C we Wrocławiu i Bydgoszczy. Im bliżej na wschód tym temperatura będzie niższa. Najzimniej w Białymstoku - 23 st. C.

W niedzielę termometry oszaleją. W Zielonej Górze i Poznaniu wskażą 33 st. C, w Bydgoszczy 32 st. C, a w Krakowie i Wrocławiu 30 st. C. Podczas upałów warto jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Jak poradzić sobie podczas upałów?

Jak przypomina Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia - szczególnie dla osób starszych, kobiet w ciąży czy małych dzieci. Podstawową zasadą, podczas spacerów, jest zabranie ze sobą butelki wody.

Jak poradzić sobie w trakcie upałów? Te wskazówki warto wziąć sobie do serca. Przede wszystkim każdorazowo wybierajmy lekkie, naturalne i przewiewne ubrania w jasnych kolorach. Jeśli to możliwe korzystajmy z klimatyzowanych pomieszczeń lub przenośnych klimatyzatorów.

Ograniczmy sportową i fizyczną aktywność na świeżym powietrzu. Jeśli jesteśmy zmuszeni do wyjścia z domu, często odpoczywajmy w miejscach zacienionych. Dodatkowo unikajmy gorących i ciężkostrawnych posiłków i produktów.

Dobrze zrobią nam zimne, jednak nie zbyt zimne, prysznice bądź kąpiele. Należy pić dużo wody, unikając alkoholu i nadmiaru cukru i kofeiny.

