Teraz najlepsze: czym je podlewać, żeby wycisnąć z nich maksimum urody?

1. Wywar ze skórek banana

Skórki po bananach to bomba potasu i fosforu - składników, które hortensje uwielbiają. Wystarczy pokroić skórki na małe kawałki, zalać wodą i odstawić na 2-3 dni. Takim "kompotem" podlej hortensje raz na dwa tygodnie w sezonie wzrostu. Efekt? Więcej kwiatów i mocniejsze łodygi.

2. Gnojówka z pokrzywy

Pachnie paskudnie, działa genialnie. Pokrzywa to naturalny dopalacz azotu - wzmacnia rośliny i stymuluje ich rozwój. Zrób gnojówkę: pokrzywy zalej wodą, odstaw na kilka dni w ciepłym miejscu, rozcieńcz 1:10 z wodą i podlewaj hortensje co dwa tygodnie.

3. Fusy z kawy

Masz ekspres? Hortensje będą ci wdzięczne. Fusy zakwaszają glebę, co hortensje kochają. Wystarczy rozsypać je wokół krzewu lub wymieszać z ziemią. Dodatkowe plusy? Przyciągniesz dżdżownice, które spulchniają glebę.

4. Woda z cytryną

Jeśli masz wodę o wysokim pH (twardą), hortensje mogą mieć problem z przyswajaniem składników odżywczych. Dodaj kilka kropel cytryny do wody do podlewania - lekko ją zakwasisz i twoje hortensje odwdzięczą się intensywniejszymi kolorami.

5. Popiół drzewny

Jeśli masz kominek albo grillujesz na naturalnym drewnie, zachowaj popiół. To świetne źródło wapnia i potasu. Odrobina rozsypana wokół hortensji wczesną wiosną pobudzi je do życia. Uwaga - nie przesadzaj, bo nadmiar popiołu podnosi pH gleby.