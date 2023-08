Spis treści: 01 Czym nawozić storczyki?

Jak stosować pomidorowy nawóz na storczyki?

Sposobów na "odżywienie" i pobudzenie storczyków do kwitnienia jest cała masa - dużo pomysłów można znaleźć np. na forach internetowych. Nie wszystkie z nich jednak działają, bowiem winą na zły stan roślin może być nieumiejętna ich pielęgnacja. Niekiedy zbyt duża ilość wody w doniczce powoduje gnicie korzeni i roślinę ciężko jest odratować. Czasami również storczyki mogą być zlokalizowane w zbyt nasłonecznionym miejscu, przez co marnieją. Winę również ponosi niedostatek potrzebnych do rozwoju i kwitnienia składników w podłożu.

Storczyki warto więc co jakiś czas nawozić - można wykorzystać do tego gotowe, płynne preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych lub też samodzielnie przygotować genialnie działający na nie eliksir. Eksperci polecają szczególnie jeden, który w błyskawicznym tempie regeneruje te rośliny. Stosując go, storczyki będą uginały się od kwiatów aż do zimy. Oto co należy zrobić.

Czym nawozić storczyki?

Aby przygotować domową odżywkę dla storczyków potrzebne będą tylko dwa składniki - 1 niewielki pomidor oraz 300 ml wody.

Wystarczy umieścić je w wysokim naczyniu i zblendować, a powstały płyn przecedzić przez sitko, by pozbyć się pestek i skórek. Następnie rozcieńczyć z 3 litrami wody - tak przygotowany płyn jest gotowy do podlewania storczyków.

Zdjęcie Nawóz z pomidora można stosować do polewania roślin lub też przecierać nim liście / 123RF/PICSEL

Jak stosować pomidorowy nawóz na storczyki?

Nawóz z pomidora można stosować na orchidee na dwa sposoby:

wlewając mieszankę bezpośrednio do gleby,

nasączając nawozem ściereczkę i przecierając nią liście.

By efekty były zadowalające, warto stosować ten trik raz na 2 tygodnie.

Pomidorowy nawóz dla storczyków - jakie daje efekty?

Pomidory to warzywa bogate m.in. w fosfor, wapń, witaminę C i A. Wszystkie te składniki świetnie wpływają na kondycję storczyków, odżywiają je i pobudzają do wydawania nowych pąków. Zapewniając jednocześnie tym roślinom osłonięte od intensywnych promieni słonecznych stanowisko i umiarkowane podlewanie, po niedługim czasie będziemy mogli zaobserwować mnóstwo nowych pąków.

Dla storczyków sprawdzą się również inne naturalne, domowe odżywki. Można wykonać je np. z dodatkiem:

soku z cytryny,

czosnku,

fusów po kawie,

skórek po bananach.

