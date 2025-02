Rododendron kwitnie od kwietnia do czerwca , a jego barwne kwiaty od razu stają się okazałą dekoracją ogrodu. To roślina wywodząca się z rodziny wrzosowatych. W zależności od odmiany może tworzyć niskie drzewa lub krzewy. Znakiem rozpoznawczym są duże, kuliste kwiaty, które swoim wyglądem mogą przypominać róże . Kwiaty mogą występować w kolorze różowym, białym, fioletowym, żółtym, czerwonym czy pomarańczowym. Roślina występuje naturalnie w Azji, Ameryce i Europie. Rośnie na torfowiskach, wrzosowiskach i górskich terenach, ale również w lasach.

Idealne podłoże dla różanecznika powinno być kwaśne, żyzne, wilgotne i mające dużą przepuszczalność. Ostatni punkt jest istotny, ponieważ wiele rododendronów ma dość płytkie ukorzenienie. Z tego powodu woda i składniki odżywcze muszą mieć uproszczoną drogę, by się do nich dostać. W przygotowaniu idealnego podłoża może pomóc dodanie obornika czy kompostu.

W tym celu możesz wykorzystać naturalna odżywkę, którą przygotujesz z dwóch składników. Fusy z kawy i odżywka z mączki rogowej to wręcz połączenie idealne. Fusy pomogą zakwasić glebę, a mączka rogowa dostarczy azotu, który jest potrzebny roślinie do rozwoju pędów i liści.

Fusy z kawy zawierają niewielkie ilości magnezu, potasu, miedzi i fosforu, co korzystnie wpływa na wzrost roślin. Dodatkowo mają delikatnie kwaśny odczyn pH, dlatego też są wręcz idealną odżywką dla roślin kwasolubnych. Oprócz tego pomagają zwiększyć ilość naturalnych bakterii, co pomaga prawidłowo rosnąć roślinie. Najlepiej wybierać świeże fusy, ponieważ to one zawierają największe ilości azotu - zgniłe lub sfermentowane zamiast pomóc, mogą tylko zaszkodzić roślinom.