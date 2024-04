Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował już wyliczenia maksymalnych temperatur na maj dla kilku polskich miast. Wynika z nich, że maksymalna temperatura w Poznaniu sięgnie 26 st. C, we Wrocławiu - 28 st. C, w Krakowie - 27 st. C, w Warszawie - 25 st. C, w Gdańsku - 23 st. C, a w Białymstoku - 23 st. C. Jakiej temperatury możemy spodziewać się w majówkę?