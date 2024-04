Co wiemy o imbirze? Na pewno sięgamy po niego częściej zimą, ponieważ jego nieco pikantny smak podkręca smak herbaty pitej w trakcie słoty, a także kiedy chcemy się nieco rozgrzać. Okazuje się, że aromatyczne kłącze pomoże wtedy, kiedy nasz układ pokarmowy cierpi. Wystarczy dwa cm imbiru obrać ze skórki, pokroić na mniejsze kawałki, zalać wrzątkiem i pozostawić na kilka minut pod przykryciem, by mikstura nieco ostygła.

Kminek nie powinien być zaskoczeniem, ponieważ powinno się go dodawać do ciężkostrawnych potraw. Niestety, nie zawsze komponuje się do dań, a czasami jego smak może dominować i odjąć uroku spożywanego rarytasu. Jeśli po uczcie czujemy się przepełnieni i wzdęcia nas męczą, to można sporządzić z kminku napar.