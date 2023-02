Spis treści: 01 Skorupki jaj do roślin - dlaczego warto stosować?

02 Skorupki jajek na szkodniki

03 Skorupki jaj jako nawóz dla roślin

04 Nawóz ze skorupek od jajek - dla jakich roślin

05 Ogrodnicy "magiczna siła dla paprotek"

Skorupki jaj do roślin - dlaczego warto stosować?

Skorupki jajek zawierają wapń i inne minerały, które sprawiają, że można przygotować z nich świetny nawóz do roślin. Pomagają one regulować pH, niwelując kwaśny odczyn gleby. Aby się o tym przekonać, wystarczy jedynie rozgnieść je i wrzucić do doniczki przed zasadzeniem konkretnego okazu, a później co dwa tygodnie posypywać roślinki zmiksowanymi skorupkami.

Skorupki jajek na szkodniki

Skorupki z jajek przydadzą się również w odstraszaniu pospolitych szkodników ogrodowych, m.in. ślimaków czy bezpańskich kotów, które sporadycznie dewastują uprawy. Wystarczy zmiażdżyć skorupki i rozsypać je wokół warzyw i kwiatów. Dzięki teksturze skorupek niepożądani goście nie będą już problemem.

Skorupki jaj jako nawóz dla roślin

Jak już wspomnieliśmy, skorupki jaj można wykorzystać jako nawóz dla roślin. Są na to dwa sposoby. Pierwszy - nawóz w płynie. Jak to zrobić? Pokruszone skorupki wsypujemy np. do butelki i zalewamy gotującą się wodą. Miksturę zostawiamy w ciemnym miejscu na kilka dni. Taki eliksir wzmocni rośliny. Drugi sposób to nawóz w proszku. Skorupki mielimy i suszymy w piekarniku. Powstałym proszkiem posypujemy ziemię w doniczce, dookoła rośliny.

Nawóz ze skorupek od jajek - dla jakich roślin

Zdjęcie Skorupki jaj to źródło wielu minerałów, które są bardzo potrzebne roślinom do prawidłowego wzrostu / 123RF/PICSEL

Skorupki jajek do roślin zalecane są w przypadku tych gatunków, które preferują gleby o zasadowym pH. Z warzyw i owoców są to m.in.:

kapusta

cukinia

pomidor

winogrono czy fasola

Kwiaty:

lawenda

cyprys

dereń

ciemiernik

paprotka

Ogrodnicy "magiczna siła dla paprotek"

Na forach ogrodnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego typu nawozu. Ci, którzy stosowali płynny nawóz ze skorupek do paprotki przyznają, że to "magiczna siła". Podkreślają, że dobrze wpływa na rozwój rośliny. Ważne jest, aby stosować go z umiarem.

