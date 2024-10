Jak się powinno gotować parówki? Robert Makłowicz radzi

Często lądują na talerzach Polaków, ponieważ są traktowane jako jeden z szybszych w przygotowaniu posiłków. Niejednokrotnie są jednak źródłem problemów. Pierwsze zawahanie pojawia się już w momencie ich gotowania. Jak radził Robert Makłowicz, parówki, bo o nich mowa, powinno się jedynie wrzucać na gotującą się wodę, a nie tak, jak robi wielu - gotować wraz z nią.

"Nie gotuje się w ogóle parówek. Należy tylko zagotowywać wodę. Ona jak zacznie wrzeć, to się ją wyłącza i do tego się wkłada parówki, bo jak się je gotuje, to one pękają" - mówił, odpowiadając na pytania swoich widzów w jednym z odcinków w serwisie YouTube. To jednak nie koniec związanych z parówkami wątpliwości.

Czy parówki powinno się gotować w folii? Popularny błąd 123RF/PICSEL

Wielu zastanawia się także kiedy ściągnąć folię z parówek. Tę czynność należy wykonać zanim parówki trafią do wody. Opakowania, w których przygotowujemy potrawy mają bowiem ogromny wpływ na skład finalnego posiłku.

Już przy 15 st. C z plastikowej folii uwalniają się szkodliwe dla nas substancje - przedostając się następnie do potraw, a potem także, podczas spożywania, do naszego organizmu. Mimo iż niektóre z nich nie są szkodliwe dla zdrowia, wiele może mocno mu zaszkodzić.

Kiedy usuniemy już cienkie, przezroczyste osłonki, pojawia się kolejny problem - gdzie je wyrzucić? Jak się okazuje, sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Gdzie wyrzucać folię po parówkach? Zapamiętaj

Cienka osłonka, która ochrania parówki, odpowiedzialna jest za utrzymanie świeżości produktu. Stanowi także barierę przed zanieczyszczeniami. Chociaż z pozoru wydaje się, że to zwykły plastik, w rzeczywistości jest to wielowarstwowy materiał o złożonym składzie - który nie może trafić do pojemnika na plastik.

Folia po parówkach w swoim składzie często zawiera aluminium, poliamid czy inne tworzywa sztuczne, które nie nadają się do recyklingu. Gdzie więc ją wyrzucić? Osłonka trafiać powinna do opadów zmieszanych. Podobną zasadę warto wziąć sobie do serca. Prawidłowa segregacja śmieci jest bowiem kluczem do ochrony planety.

