Połóż plastry na kaloryferze. Domownicy ci podziękują

Świąteczny aromat na długo przed Gwiazdką? Istnieje prosty sposób, aby już w listopadzie wypełnić przestrzenie domu czy mieszkania aromatycznym zapachem cytrusów. Wystarczy, że pomarańczę pokroimy w plastry i umieścimy na kaloryferze.

Aromat świąt w całym domu

Zdjęcie Zapach pomarańczy kojarzy się przede wszystkim z Gwiazdką / 123RF/PICSEL

Kluczem do sukcesu jest tutaj przestrzeganie kilku prostych zasad. Plastry pomarańczy nie mogą być zbyt grube. Może się to skończyć tym, że owoc spleśnieje lub zgnije i wtedy z naszej świątecznej atmosfery nici. Co gorsza, może się zdarzyć, że sok z soczystego owocu zaleje kaloryfer.

Połóż plastry na kaloryferze. Zapach wypełni całe mieszkanie

Zdjęcie Połóż plastry na kaloryferze, a intensywny zapach wypełni całe mieszkanie / 123RF/PICSEL

Dlatego też pomarańczę najlepiej pokroić w cienkie plastry. Nim położymy je na grzejnik, odsączmy je na ręczniku papierowym. Kolejny krok to położenia kawałków owocu na grzejniku odkręconym na niską moc.

Gdy plastry pomarańczy delikatnie przeschną, możemy odrobinę zwiększyć temperaturę. Po kilku dniach plastry pomarańczy będą gotową świąteczną dekoracją, a w mieszkaniu będzie się unosił orzeźwiający aromat.

Suszone plastry pomarańczy sprawdzą się jako ozdoba do świątecznych stroików czy dekoracja na choinkę.

