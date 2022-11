Ta metoda to hit! Dodaj do wody i podlej dracenę. Będzie rosła jak szalona

Dracena to jedna z najpopularniejszych roślin pokojowych, doceniana nie tylko za walory estetyczne, ale także zdolność do oczyszczania powietrza. By dracena zdrowo rosła i spełniała swoją funkcję, potrzebuje jednak odpowiednich warunków i regularnego nawożenia. Nawóz na bazie fusów z kawy sprawi, że w kilka tygodni będzie nie do poznania!

Zdjęcie Dracena to jedna z najpopularniejszych roślin pokojowych / 123RF/PICSEL