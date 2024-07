Jaki smak ma fenkuł?

Słodkawa bulwa fenkułu ma charakterystyczną anyżową nutkę, co jest zasługą wysokiej zawartości olejków lotnych. Zapach świeżego, dojrzałego fenkułu czuć z daleka. Dla jednych to walor, dla innych mankament. Trudno z tym dyskutować. Nikt jednak nie ma wątpliwości co do nieprzeciętnej wartości odżywczej rośliny. Z jego nasion można przyrządzić delikatny napar, który sprawdzi się zarówno w wersji ciepłej, jak i schłodzonej. W upalnym dniu można dorzucić do przestudzonego naparu kilka kostek lodu i raczyć się domową, ziołową wersją mrożonej herbatki.

Na co pomaga fenkuł?

Zarówno napary z kopru włoskiego, jak i obecna w posiłku bulwa fenkułu pomoże go strawić i zapobiec ewentualnym kłopotom metabolicznym. Napar warto zaparzyć, gdy pojawiają się wzdęcia, kolka i bóle brzucha, zwłaszcza w wyniku przejedzenia.

Te właściwości fenkułu wynikają nie tylko z bogactwa naturalnego włókna roślinnego (błonnika), ale też wspomnianych już olejków lotnych. To one odpowiadają za anyżowy aromat i posmak bulwy i to one są prawdziwym katalizatorem metabolicznym.

Fenkuł pomaga radzić sobie ze zgagą i sprzyja odbudowaniu zaburzonej mikrobioty jelitowej.

Fenkuł dla pięknej sylwetki

Fenkuł powinien znaleźć stałe miejsce w diecie osób dbających o prawidłową masę ciała. Jest niskokaloryczny, a dzięki bogactwu błonnika - sycący.

Zawarty w roślinie błonnik usprawnia metabolizm cukrów i tłuszczów. Fenkuł jest warzywem rekomendowanym dla diabetyków i osób z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi.

Fenkuł ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne Canva Pro INTERIA.PL

Fenkuł w starciu z wolnymi rodnikami

Dzięki wysokiej zawartości składników aktywnych biologicznie fenkuł ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Skutecznie nokautując toksyczne działanie wolnych rodników, chroni przed rozwojem wielu chorób, w tym miażdżycy, cukrzycy i nowotworów. Warto mieć go pod ręką w sezonie infekcyjnym. Zarówno bulwa, jak i ciepłe napary z nasion kopru włoskiego pomogą złagodzić objawy i skrócić czas trwania choroby, zwłaszcza jeśli przebiega z kaszlem. Fenkuł rozrzedza wydzielinę i ułatwia odkrztuszanie.

Sprawdź także: Ma niski indeks glikemiczny i ułatwia trawienie

Jak wykorzystać bulwę fenkułu?

Bulwa może być spożywana na surowo - dostarczy nam wówczas najwięcej składników odżywczych, ale roślina nadaje się też do obróbki termicznej. Fenkuł można gotować, grillować, dusić, smażyć. Dopełni smak wymyślnych sałatek. Warto dodać go do dań z ryżem, makaronem, serami, owocami morza, a także mięsnych. Wydobędzie nowe nuty smakowe i usprawni trawienie. Łodygi fenkułu mogą być dobrym dodatkiem do zup i sosów, kwiaty do sałatek.

Propozycja sałatki z fenkułem w roli głównej

Składniki:

bulwa i kwiaty fenkułu

200 gramów makaronu razowego

100 gramów sera pleśniowego

3 łyżki czarnych oliwek bez pestek

2 duże pomidory malinowe

sok z połówki cytryny

łyżka czarnuszki i łyżka białego sezamu

Sposób przygotowania:

Ugotowany al dente i przestudzony makaron wkładamy do dużej szklanej miski. Ser i warzywa kroimy na niedbałe, małe kawałki. Oliwki, według uznania, można zostawić w całości. Łączymy wszystko z makaronem, dodajemy czarnuszkę, sezam i sok z cytryny. Dokładnie mieszamy i ozdabiamy białymi kwiatami fenkułu.

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria