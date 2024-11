Fusy po kawie to niezwykle cenny składnik naturalnej pielęgnacji, który może zdziałać prawdziwe cuda dla skóry. Bogactwo zawartych w nich składników odżywczych sprawia, że stanowią one doskonałą bazę do domowych zabiegów kosmetycznych. Jednym z najważniejszych składników fusów jest kofeina, która znana jest ze swoich właściwości pobudzających. Poprawia mikrokrążenie w skórze, co pomaga w redukcji opuchlizny i zmniejszeniu widoczności cieni pod oczami. Dzięki temu skóra wygląda na bardziej wypoczętą i promienną.