"Mamy fundamentalny problem ze sposobem, w jaki nasze ciała wytwarzają energię z pożywienia" - stwierdza w rozmowie z magazynem "Vogue" dr Casey Means, absolwentka prestiżowej Stanford University School of Medicine, autorka bestsellerowej książki "Good Energy" oraz współzałożycielka Levels Health, firmy opracowującej narzędzia do monitorowania wahań poziomu cukru we krwi, które służą wykrywaniu dolegliwości metabolicznych i poprawie stanu zdrowia.