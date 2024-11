Dobre buty to podstawa. Nie są jednak gwarancją bezpieczeństwa

Wybór odpowiednich butów na zimę to klucz do uniknięcia wypadków na śliskich chodnikach. Grube i antypoślizgowe podeszwy, a także solidne wykonanie to podstawowe cechy, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie obuwia na zimę. Jednak w rzeczywistości nawet najlepsze zimowe trapery mogą nie poradzić sobie z lodem i mokrym śniegiem.