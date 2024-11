Osobisty charakter świątecznych prezentów

Niejedna osoba głowi się z dużym wyprzedzeniem, nad tym, co podarować bliskim osobom. Poszukiwania idealnego prezentu niejednokrotnie trwają tygodniami. W końcu chcemy, by nasz gest szczerze ucieszył drugą osobę. Spersonalizowane prezenty to jednak nie wszystko.

Wisienką na torcie jest sposób zapakowania. Samodzielne przygotowanie pozwoli nam całkowicie wczuć się w klimat świąt. Nic nie stoi na przeszkodzie, by robić to w rytm ulubionych świątecznych piosenek! Obdarowana osoba również jeszcze bardziej doceni nasze starania, a ładnie zapakowany prezent sprawi więcej frajdy.

Jak ozdobić torebki na prezenty?

Włożenie prezentu do ozdobnej torebki dla niejednej osoby jest wybawieniem. Jeden ruch i po sprawie, zwłaszcza jeśli trudno byłoby nam się uporać z przedmiotem o nieregularnym kształcie. Mało w tym jednak ducha świątecznych przygotowań. Warto więc poznać triki na proste ozdobienie torebki. To świetna okazja do puszczenia wodzy fantazji i zamiany pakowania prezentów w zabawę.

Wybierając gładką torebkę papierową, dajesz sobie duże pole manewru. Pięknie i elegancko będą prezentować się przyklejone do niej suszone kwiaty. Możesz postawić również na bardziej tematyczne dodatki, np. w postaci suszonych plasterków pomarańczy. Kompozycja z piórek lub koralików też będzie wyglądać szykownie. Koniecznie przewiąż torebkę tasiemką lub zamocuj przy niej kokardę w taki sposób, aby pozostawała zamknięta. Prezenty do samego końca pozostaną niespodzianką — nawet dla najbardziej niecierpliwych i ciekawskich adresatów upominków.

Papier pakowy nie musi być nudny

Wzory geometryczne, dzwonki, śnieżynki, pierniczki... Wybór wzorów papierów ozdobnych jest ogromny. Mimo to czas na powrót do prostoty i doceniania jej klasycznego wyglądu. Najzwyklejszy brązowy papier pakowy będzie wyglądać naturalnie i elegancko, jeśli w przygotowanie prezentów włożymy minimum wysiłku.

Wystarczy owinąć go ozdobną, grubą wstążką. Lekko błyszczący materiał pięknie będzie kontrastować ze spokojnym tłem. Pójdź jednak o krok dalej. Do związania paczki użyj naturalnego sznurka, a przy nim zamocuj gałązkę igliwia, laskę cynamonu, plaster suszonej pomarańczy, małą bombkę. Pakunki będą wyglądać niczym ze świątecznej pocztówki, a wśród bliskich zyskasz opinię mistrza prezentów.

Kreatywne wykorzystanie wstążek

Kolorowe tasiemki to nie tylko sposób na ładne ukoronowanie przygotowywanego podarku. Wystarczy odrobina wyobraźni, by zamienić je w jeszcze bardziej pomysłowy element dekoracyjny. Wybierz wstążkę w kolorze kontrastującym z paczką. Z okresem świątecznym wspaniale korespondują złoto, srebro, czerwień oraz zieleń. Przygotuj również klej lub małe kawałki taśmy klejącej. Tylko tyle potrzeba do odtworzenia kształtu choinki na upominku dla bliskiej osoby.

Dla ułatwienia na papierze możesz delikatnie narysować kształt bożonarodzeniowego iglaka. Przyklej jeden koniec wstążki w miejscu, gdzie znajduje się szczyt (potem możesz dodać wyciętą z papieru kolorowego gwiazdę lub kokardę). Prowadź tasiemkę coraz niżej, formując coraz szersze poziomy drzewka. Przyklejaj ją do papieru w miejscu zgięć wstążki. To prosty, a zarazem bardzo efektowny sposób własnoręcznego zapakowania prezentu na święta.

Prezenty jak małe arcydzieła

Potraktuj pakowanie prezentów jako sposób na odstresowanie, a nawet powrót do czasów dziecięcych zabaw i wyklejanek. Trójwymiarowe elementy na paczkach i torebkach wywołają uśmiech na twarzach nie tylko najmłodszych.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by do ozdobnego papieru przymocować samodzielne wykonane origami. Minimalistyczny element nada paczce elegancji i będzie ostatecznym potwierdzeniem tego, że do prezentów podchodzisz bardzo osobiście.

Do tego rodzaju rozrywek brakuje ci cierpliwości? W jeszcze prostszy sposób umieścisz na ozdobnym papierze wizerunek wesołego bałwanka. Z białego papieru wytnij trzy koła różnej wielkości — będą podstawą sympatycznej postaci. Na dwóch dolnych przyklej kulki z waty. W ten sposób zyskasz efekt trójwymiarowy. Z papieru kolorowego wytnij resztę detali — pomarańczowy noc imitujący marchewkę, okrągłe oczy, kapelusz... Wprowadzisz zimowy klimat i sporą porcję uśmiechu podczas świątecznych spotkań.

Szybkie pakowanie prezentów dla zabieganych

W ferworze przedświątecznych przygotowań brakuje ci czasu na pakowanie prezentów? Nadal mogą wyglądać zjawiskowo. Do zrobienia ozdobnego wachlarzu potrzebujesz wyłącznie papieru do pakowania i kawałka taśmy klejącej. Sprawdzi się zwłaszcza przy pudełkach o regularnym kształcie.

Obłóż papierem całe opakowanie. Umocuj go od spodu przy pomocy taśmy. Upewnij się, że z drugiej strony zostanie spory kawałek papieru do wykorzystania — nie obcinaj go "na styk". Złóż równo i zaginaj wąskimi paskami, tworząc harmonijkę. Gdy dotrzesz do brzegu pudełka, przyklej kawałkiem taśmy na samym środku. Rozłóż brzegi, a zobaczysz, że powstał dekoracyjny wachlarz. Obdarowana osoba będzie pod wrażeniem.

