Ciasto wymaga odpowiedniego czasu dojrzewania. Zazwyczaj wynosi on od czterech do sześciu tygodni. Oznacza to, że ciasto na Boże Narodzenie najlepiej przygotować nie później niż w połowie listopada. Przed pieczeniem musi być przechowywane w chłodnym miejscu, gdzie nie będzie narażone na duże wahania temperatury. Sprawdzi się piwnica lub lodówka. Ciasto powinno znaleźć się w szczelnym pojemniku, owinięte bawełnianą ściereczką. Proces dojrzewania piernika sprawia, że zyskuje wyjątkowy smak i idealną konsystencję, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia bez długiego leżakowania.