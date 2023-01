Pomysły na wyjątkowe spędzenie ferii zimowych. Dzieci będą zachwycone

Spis treści: 01 Odkrywanie ciekawych miejsc w okolicy

02 Przeglądanie starych zdjęć

03 Wspólne gotowanie

04 Rodzinne gry

05 Seans filmowy

06 Sadzenie roślin i budowa karmnika dla ptaków

07 Kreatywne zajęcia

Odkrywanie ciekawych miejsc w okolicy

Ferie to doskonały czas, by pospacerować po nieodległych zakątkach. W twojej okolicy z pewnością znajdą się zabytkowe kamienice, wzgórza z widokiem na całe miasto, czy nawet lasy bądź ciekawe parki. Warto zatem ciepło się ubrać i nieco pozwiedzać. To z pewnością lepiej spożytkowany czas, aniżeli siedzenie w domu przed telewizorem.

Na leśnych ścieżkach być może uda spotkać się żyjące tam zwierzęta i dojrzeć interesujące zjawiska. Doskonałym pomysłem będzie również przechadzka nad jezioro lub rzekę i nakarmienie kaczek czy łabędzi. Wcześniej trzeba jednak dowiedzieć się jaki rodzaj pokarmu będzie dla nich odpowiedni. Po tak spędzonym dniu każde dziecko będzie zachwycone.

Zdjęcie Zimowe spacery po okolicy i odkrywanie ciekawych miejsc to najprostszy sposób na spędzenie czasu w ferie / 123RF/PICSEL

Przeglądanie starych zdjęć

Uwiecznianie chwil na zdjęciach i wspominanie ich za kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat to zawsze emocjonujące przeżycie. W twoim domu z pewnością masz wiele starych fotografii i albumów, a ferie to doskonały czas, aby je uporządkować, pooglądać i opowiedzieć przy okazji dzieciom o dziadkach, pradziadkach czy innych członkach rodziny. Zdjęcia z okresu niemowlęcego twoich pociech z pewnością zbudzą u nich uśmiech na twarzy. Możecie też wykonać domową sesję zdjęciową czy to w domu, czy podczas spaceru. Każde, rodzinne zdjęcie jest wspaniałą pamiątką, która będzie cieszyć kolejne pokolenia.

Wspólne gotowanie

Wspólne eksperymentowanie w kuchni to zawsze wspaniały pomysł. Dzieci lubią zwykle pomagać podczas przygotowania posiłków, a jeśli w grę wchodzi jakiś nowy, ciekawy przepis to już prawdziwe wyzwanie! Gotowanie wraz z dziećmi jest nie tylko świetną zabawą ale również nauką. Możecie spróbować wykonać orientalne danie, przy tym poznać nieco inną kulturę i odkryć ciekawe połączenia smakowe. Dzieci z pewnością będą chciały to powtórzyć!

Zdjęcie Próbowanie nowych przepisów może być dla dzieci bardzo ekscytujące / 123RF/PICSEL

Rodzinne gry

Zamiast wielogodzinnego wpatrywania się w ekran telewizora czy smartfona, w ferie warto wyjąć z dna szuflady planszówki i zachęcić dzieci do wspólnej gry. Jeśli ich nie macie, zawsze możecie udać się wspólnie do sklepu i wybrać coś, co najbardziej was zainteresuje. Planszówki to zawsze doskonały sposób na pożyteczne spożytkowania wolnego czasu. Jeśli macie dylemat, jakie gry będą najbardziej interesujące, warto sprawdzić aktualny ranking. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się Kroniki Zamku Avel (8+), Wystrzałowe katapulty (7+), Daj głos (7+) czy Sprytni ogrodnicy (6+).

Warto też zorganizować rodzinne kalambury. Wystarczy kilka dużych kartek papieru, stojak oraz pisaki. Wspólne odgadywanie haseł może okazać się bardzo emocjonujące dla dzieci.

Zdjęcie Planszówki to zawsze doskonały pomysł na zabicie nudy / 123RF/PICSEL

Seans filmowy

Wyjście do kina jest zawsze emocjonujące dla dzieci. W niektórych placówkach w czasie ferii są organizowane specjalne warsztaty, zajęcia i animacje dla najmłodszych. Warto więc sprawdzić na stronie kina w twojej okolicy, jakie filmy i atrakcje są zaplanowane. Na ferie szykuje się wiele kinowych nowości dla całej rodziny, m.in. "Kot w butach. Ostatnie życzenie", "Pimi z krainy tygrysów", "Mumie" czy "Asteriks i Obeliks: Imperium smoka".

Jeśli będziecie czuć niedosyt, zorganizujcie domowe kino w domu - wystarczy tylko stworzyć odpowiedni klimat. Półmrok, wygodne miejsca, odpowiednie nagłośnienie i oczywiście popcorn. Dzieci będą w siódmym niebie.

Sadzenie roślin i budowa karmnika dla ptaków

Jeśli chcesz zafundować dziecku kreatywne, wymagające cierpliwości i odpowiedzialności zajęcie idealnym pomysłem będzie wysadzanie roślinek. Może być to zarówno hodowla awokado z pestki ale również ręczne ozdabianie doniczek. Przy okazji warto rozważyć zbudowanie karmnika dla ptaków, który będzie wielkim wyzwaniem, a jednocześnie edukacją dla twoich pociech. W sieci bez trudu znajdziecie proste instrukcje na wykonanie takiego domku. Potem wystarczy umieścić go w ogrodzie i zostawić ptakom ziarna słonecznika czy słoninę. Dzieci z zaciekawieniem będą wypatrywać przylatujących ptaków i sprawdzać, czy pożywienie im smakowało. Przy okazji mogą nauczyć się rozróżniać ich gatunki.

Kreatywne zajęcia

Malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny czy gliny to coś, co uwielbia większość dzieci. Przy okazji mogą one nauczyć się wielu nowych rzeczy. Interesujące może okazać się lepienie figurek z masy solnej, wykonywanie trójwymiarowych budowli z kartonu, malowanie na szkle i porcelanie czy własnoręczne stworzenie strojów karnawałowych. Z kolei dla małych artystów wspaniałym prezentem i ciekawym doświadczeniem na czas ferii będzie kurs plastyczny.

***

