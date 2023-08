Poprawia odporność, leczy trądzik, ratuje schorowane jelita. Pij codziennie na czczo

W ten sposób zwierzak woła o pomoc. Nie lekceważ tych sygnałów

Picie octu jabłkowego (cydrowego) ostatnimi czasy staje się coraz bardziej popularne. Napój ten zyskał wielu zwolenników m.in. za sprawą mediów społecznościowych, gdzie powstaje mnóstwo treści na temat jego prozdrowotnych właściwości i zbawiennego oddziaływania na organizm.

Na Instagramie czy TikToku znajdziemy sporo wskazówek dotyczących spożywania tego eliksiru. Zanim jednak włączy się go do codziennej diety dobrze wiedzieć jaki ocet jabłkowy wybrać, w jakich ilościach oraz w jaki sposób można go spożywać. Oto kilka informacji, które rozwieją wszelkie wątpliwości.

Co to jest ocet jabłkowy i jak działa na organizm?

Ocet jabłkowy to płyn powstający w wyniku fermentacji jabłek - dzięki przetworzeniu sprasowanych owoców z dodatkiem drożdży i cukru otrzymuje się kwas jabłkowy, który sam w sobie jest korzystny dla zdrowia. Stosowany od setek lat, bogaty w probiotyki ocet jabłkowy to produkt leczniczy, zbawiennie wpływający na jelita, a co za tym idzie stan zdrowia i odporność. Ponadto:

pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi

wspomaga trawienie i utrzymanie prawidłowej masy ciała

obniża poziom cholesterolu LDL

może korzystnie wpłynąć na wygląd cery

zmniejsza uczucie głodu i chęć na podjadanie między posiłkami

Kto powinien pić ocet jabłkowy?

Po ocet jabłkowy mogą z powodzeniem sięgać wszyscy, w celu wzmocnienia odporności - również ci, którzy nie skarżą się na żadne dolegliwości. Szczególnie jednak polecany jest osobom, które:

mają zaburzone trawienie

borykają się ze wzdęciami i bólami brzucha po posiłku

chorują na cukrzycę

chcą schudnąć

mają problem z koncentracją

borykają się ze złym stanek skóry (trądzik, łuszczyca) oraz wypadaniem włosów

Zdjęcie Ocet jabłkowy przed spożyciem najlepiej rozcieńczyć z wodą / 123RF/PICSEL

Jak pić ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy można spożywać w formie nierozcieńczonej - np. w postaci shotów, jednak większość ekspertów ds. żywienia zaleca pić go razem z wodą - 2-3 łyżki octu na szklankę wody. Ocet jabłkowy najlepiej spożywać rano, na czczo.

Jaki ocet jabłkowy wybrać?

Najlepiej jest przyjmować ocet jabłkowy w formie płynnej, zawierający nieprzetworzone, niefiltrowane i nierafinowane sfermentowane jabłka. Poleca się kupować go w szklanej butelce.