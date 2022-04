Dlaczego warto pić ocet jabłkowy?

Zdrowie

Ocet jabłkowy to wyjątkowo bogate źródło substancji odżywczych, wliczając w to aminokwasy, pektyny, polifenole, kwasy octowe, mlekowe i cytrynowe, witaminy A, C, B i E. Dostarczy naszemu ciału też wiele składników mineralnych: sodu, potasu, wapnia, krzemu, magnezu, żelaza czy fosforu. Ocet jabłkowy pomoże nam w wielu dolegliwościach. Poznajmy bliżej ten eliksir zdrowia!

Zdjęcie Ocet jabłkowy pomaga wyregulować poziom cukru we krwi / 123RF/PICSEL