Używanie zimnej wody

Stwierdzasz, że na grządkach lub w pojemnikach jest sucho, więc od razu ruszasz do podlewania. Mimo wszystko, ten prosty zabieg wymaga odpowiedniego zaplanowania. Używanie zimnej wody prosto z kranu może wywołać u roślin szok. Ich odpowiedzią będzie zahamowanie wzrostu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że np. w przypadku ogórków może dojść nawet do zniekształcenia dojrzewających owoców.

Do podlewania stosuj letnią wodę, która ma temperaturę bardziej zbliżoną do warunków panujących w otoczeniu. Możesz wlać płyn do konewki i odstawić na kilka godzin, by zyskał korzystniejszą dla warzyw temperaturę.

Zawsze bierz pod uwagę wymagania konkretnych gatunków w zakresie zapotrzebowania na wodę 123RF/PICSEL

Podlewanie liści zamiast korzeni

Podlewanie warzyw od góry, doprowadzając do moczenia liści, to kolejny błąd, którego trzeba się wystrzegać. To jak otwarcie bram dla chorób grzybowych, które zaatakują nasze uprawy. Walka z nimi bywa naprawdę trudna, a infekcje skutkują zmniejszeniem plonowania. Taki nawyk szkodzi zwłaszcza uprawom pomidorów.

Aby uniknąć ryzyka rozwoju pleśni, zaleca się kierować strumień wody bezpośrednio na glebę wokół korzeni. Woda trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Jeśli uprawiasz rośliny w gruncie, postaraj się zaaplikować życiodajny płyn wokół rośliny — korzenie będą miały szansę bardziej się rozwinąć.

Nagminny błąd podczas podlewania warzyw — zbyt mocny strumień wody

Niezależnie od tego, czy używasz węża ogrodowego, czy konewki, nie lej wody z dużej wysokości. Unikaj również silnego strumienia. Nie tylko może zniszczyć delikatne rośliny, ale też wypłukiwać ziemię. Dzięki właściwej technice podlewania warzywa będą zdrowe, silne i wydadzą obfity plon.

Pora ma znaczenie

O jakiej porze podlewać warzywa? Do tej kwestii też nie należy podchodzić ze zbytnią swobodą. Podlewanie grządek w godzinach południowych, kiedy promienie słońca są najsilniejsze, prowadzi do szybkiego parowania i poparzeń liści.

Najlepszą porą na podlewanie jest wczesny poranek. Niektórzy wybierają godziny wieczorne, lecz jest to decyzja obarczona pewnym ryzykiem. Może prowadzić do zastojów wody, co naraża rośliny na gnicie i stwarza dogodne warunki dla chorób grzybowych. Wilgoć przyciąga również ślimaki, które są w stanie błyskawicznie wyrządzić wielkie szkody w ogródku warzywnym.

