Dlaczego koniczyna szkodzi trawnikowi?

W Polsce najczęściej mamy do czynienia z koniczyną białą i czerwoną. Obserwować ją można na łąkach, ale z racji tego, że nie ma dużych wymagań, pojawić się może w dowolnym miejscu — również w ogrodzie. Niektórzy uważają, że to przyjemne dla oka uzupełnienie przestrzeni przy domu. Mimo to koniczyna w trawniku może fatalnie wpływać na stan trawy.

Przede wszystkim rozrasta się bardzo łatwo, więc szybko z pojedynczych kępek wyrastają całe połacie. Zajmując coraz większą powierzchnię, koniczyna konkuruje z trawnikiem, przejmując znaczną część wody i składników pokarmowych z gleby. Jeśli nie opanujemy jej ekspansji, będzie wywoływać uszkodzenia sąsiadujących z nią roślin.

Koniczyna na trawniku to sygnał, że doszło do nadmiernego zakwaszenia gleby. W komplecie z niepożądaną rośliną w takich warunkach często pojawia się także mech. Potraktuj to jednak jako sygnał, że potrzebna jest zmiana w pielęgnacji trawnika, który nie przepada za kwaśnym środowiskiem.

Jak pozbyć się koniczyny z trawnika?

Zanim wyruszysz na poszukiwania chemicznych oprysków, wypróbuj domowy sposób na koniczynę w trawniku. Pozwoli ci zadziałać od razu, nim dojdzie do bujnego rozrastania się chwastu. Do przygotowania oprysku potrzebujesz 20 ml spirytusu wymieszanego w dwóch szklankach wody. Wlej kilka kropel mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń i ponownie zamieszaj. Przelej do butelki ze spryskiwaczem i zaaplikuj bezpośrednio na kępki koniczyny. Zabieg wykonuj w suchy, słoneczny dzień.

Właściwa pielęgnacja trawnika pozwala zapobiegać pojawieniu się koniczyny. Profilaktyka przede wszystkim.

Ważne jest regularne koszenie trawnika . Choć nie usuwa koniczyny całkowicie, znacząco ogranicza jej wzrost i kwitnienie.

Skup się na swojej murawie zwłaszcza wiosną. Nie pomijaj zabiegu wertykulacji, dzięki któremu trawa zyskuje lepszy dostęp do wody i światła. W dogodnych warunkach zwiększa się jej odporność na choroby.

Nawożenie trawnika dostarcza kluczowe składniki odżywcze. Murawa jest w dobrej kondycji, więc lepiej radzi sobie z konkurencją w postaci koniczyny.

Nie zapominaj o wapnowaniu trawnika. Pozwala ono unormować poziom pH podłoża, wzbogacając ziemię o substancję zasadową. Pamiętaj, że zbyt kwaśna ziemia nie służy trawie, za to zachęca do wzrostu niepożądane chwasty.

