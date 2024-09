Pokrzywa zwyczajna może dorastać do 2 metrów wysokości. Jej liście i łodygi porastają włoski zawierające substancje drażniące. W Polsce kwitnie od czerwca do września, a jej drobne kwiaty są zebrane w zwisające grona. Pokrzywa rośnie na polanach, łąkach, w lasach czy ogrodach. Jest ceniona przede wszystkim za lecznicze właściwości - w medycynie naturalnej stosuje się zarówno ziele, liście, jak i korzeń.

Pokrzywa zawiera witaminę C, która wspomaga odporność, przyspiesza usuwanie nagromadzonej wody w ciele, jak i poprawia trawienie. Zawiera też witaminy z grupy B i witaminę K, która działa korzystnie na krzepliwość krwi i gojenie ran. Z drugiej strony pokrzywa to też źródło składników mineralnych takich krzem, jod, żelazo, fosfor, magnez, wapń i potas.

Suszone liście pokrzywy można kupić w aptece czy sklepie zielarskim lub w postaci herbaty w torebkach. Aby przygotować napar, należy wsypać do filiżanki 2 łyżki suszonych liści, zalać wrzątkiem i odczekać kilka minut. Zaleca się, by dziennie spożywać do dwóch, maksymalnie trzech filiżanek naparu. Zbyt długa kuracja może doprowadzić do wypłukania witamin i soli mineralnych. Dlatego też konieczna jest przerwa w ziołowej kuracji.