Matcha to jedna z najzdrowszych zielonych herbat. Jest bogata w wiele cennych dla naszego zdrowia właściwości

Popularny napój ze względu na zawartość polifenolu EGCG reguluje metabolizm i przyspiesza spalanie tłuszczu. Dzięki temu jest naszym sprzymierzeńcem w procesie odchudzania

Warto jednak pamiętać: co za dużo, to niezdrowo. Niektóre osoby powinny zrezygnować z picia matchy. W przeciwnym razie mogą się narazić na przykre konsekwencje

Matcha - oto jedna z najzdrowszych zielonych herbat typu tencha. W ostatnich latach zaczęła być popularna w różnych częściach świata. Została doceniona m.in. za to, że jest źródłem antyoksydantów, witaminy C, wspomaga odchudzanie i wzmacnia odporność.

Matcha, czyli dosłownie "herbata w proszku", wywodzi się ze starożytnych Chin, ale rozsławili ją Japończycy. W starożytnych czasach napój ten pili buddyści, ponieważ matcha pomagała im się skoncentrować podczas medytacji. Później parzenie i picie matchy stało się prawdziwym ceremoniałem. To już zasługa Japończyków, którzy rytuał ten traktowali m.in. jako okazję do spotkań.

Jak powstaje matcha? Na cztery tygodnie przed zbiorem roślina jest osłaniana przed słońcem tak, by zahamować wzrost liści. W takiej formie kumulują one wartości odżywcze i zwiększają produkcję chlorofilu. Kolejny etap to suszenie liści i mielenie ich w kamiennych żarnach. Ten sposób uprawy pozwala na to, by matcha zachowała wiele cennych substancji wpływających korzystnie na nasze zdrowie.

Matcha to zielona herbata w proszku, która powinna mieć intensywną, zieloną barwę. Jeżeli proszek będzie żółty lub brązowawy, oznacza to, że herbata nie była prawidłowo przechowywana lub jest po prostu stara. Napój powinien mieć orzeźwiający smak z orzechową nutą i trawiasty zapach.

Jaką matchę do picia wybrać?

Na rynku znajdziemy wiele jej odmian, różniących się intensywnością czy smakiem. To wspomniana już matcha latte ze spienionym mlekiem, jak i matcha blue (po zaparzeniu przyjmuje niebieski kolor), keto (z dodatkiem czarnego pieprzu), bio (bez sztucznych aromatów) czy puder (przeznaczona do przyrządzania shake’ów i mlecznych napojów). Którą z nich wybrać? Tutaj liczą się przede wszystkim nasze upodobania. Warto jednak pamiętać o tym, by sprawdzać kolor i smak napoju.

Jedna łyżeczka matchy to 6 kcal (bez dodatku mleka i cukru). Z kolei napój matcha latte w 100 g zawiera 37 kcal.

Matcha latte to połączenie zielonej herbaty matcha z mlekiem 123RF/PICSEL

Matcha: właściwości najzdrowszej z herbat

Matcha to prawdziwy "napój-orkiestra", pełen cennych dla zdrowia właściwości. Jest bogata w witaminy E i C, potas, cynk, wapń i żelazo, silne przeciwutleniacze zapobiegające powstawaniu wolnych rodników, L-teaninę wspierającą pracę mózgu i pomagającą zmniejszyć stres. Warto wspomnieć też o kofeinie - pod tym względem matcha ma większą moc niż kawa. Napój zawiera więcej kofeiny niż "mała czarna", dlatego też niektórzy zamiast filiżanki kawy o poranku wybierają właśnie matchę.

Co jeszcze daje picie matchy? Oto kolejne ze zdrowotnych właściwości matchy:

poprawia koncentrację i pamięć,

reguluje poziom cukru we krwi,

wzmacnia układ odpornościowy,

oczyszcza organizm z toksyn,

obniża poziomu złego cholesterolu,

opóźnia procesów starzenia,

zmniejsza stres,

działa przeciwgrzybiczo,

wspomaga proces odchudzania (dzięki zawartości polifenolu EGCG reguluje metabolizm i przyspiesza spalanie tłuszczu).

Matcha to "napój-orkiestra", który zawiera sporo cennych dla zdrowia składników 123RF/PICSEL

Co więcej, matcha pomaga przy problemach z nadciśnieniem, cukrzycą, chorobami serca czy miażdżycą. Ze względu na zawartość polifenoli, matcha znalazła zastosowanie jako składnik kosmetyków do pielęgnacji (zmniejsza opuchliznę, redukuje przebarwienia i wypryski).

Matcha: kto nie powinien pić? Oto przeciwwskazania

Matcha, chociaż zdrowa i korzystna dla nas na wielu płaszczyznach, nie jest napojem dla każdego. Picia matchy powinny unikać osoby borykające się z anemią (ze względu na obecne w niej katechiny utrudniające wchłanianie żelaza z żywności) i niewydolnością wątroby.

Szczególnie uważać powinny też kobiety w ciąży (napój utrudnia wchłanianie kwasu foliowego, który jest kluczowy dla rozwoju płodu). To jednak nie koniec - spożywanie matchy w trakcie ciąży może być powodem przedwczesnego poronienia.

Warto podkreślić, że każdy powinien zachować umiar w piciu tej sproszkowanej zielonej herbaty: wystarczy jedna filiżanka napoju dziennie. Matchy nie należy pić na czczo i popijać nią leków - jej składniki mogą wchodzić w reakcje z przyjmowanymi przez nas lekami, a to osłabi ich działanie.

