Mocny aromat i głęboki smak kawy sprawiają, że wiele osób nie odczuwa potrzeby, by cokolwiek dodawać do filiżanki. Warto jednak pozwolić sobie na pewne urozmaicenie, by wzbogacić właściwości pobudzającego napoju. Połączenie kawy i ostrej papryczki chili w pierwszej chwili może wydawać się zaskakujące. W rzeczywistości tworzy harmonijną kompozycję, a sproszkowana pikantna papryka świetnie podkreśla bogactwo kawowego smaku.

Taki zestaw jest korzystny dla poprawy krążenia. Kapsaicyna rozszerza naczynia krwionośne, co sprzyja lepszemu przepływowi krwi. Nie pozostaje to bez wpływu na prawidłową pracę serca. Papryczki chili, również w sproszkowanej wersji, są źródłem witamin A oraz C, które są niezbędne dla wzmacniania odporności. Warto o tym pamiętać nie tylko jesienią i zimą, kiedy najbardziej jesteśmy narażeni na infekcje. Budowa mocnego układu immunologicznego to proces, który trwa i nie da się go sprowadzić do kilkudniowej kuracji. Kawa z chili nie tylko działa jak zastrzyk energii (zwłaszcza o poranku), ale także stymuluje wydzielanie endorfin, co poprawia samopoczucie.