Solniczka obecna jest w większości kuchni i jadalni. Nic dziwnego - przyzwyczailiśmy się do tego, że zaledwie odrobina soli może diametralnie zmienić smak dań, zwłaszcza tych mdłych i nijakich. Niestety, jej nadmiar w codziennym jadłospisie jest szkodliwy, a minimalizowanie udziału soli w posiłkach bywa poważnym wyzwaniem. Znajduje się w składzie wielu produktów, które dodajemy do jedzenia, często nie zdając sobie sprawy z jej dokładniej ilości. Tymczasem nadmiar soli może doprowadzać do:

zatrzymywania wody w organizmie i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej;

wzdęć;

problemów ze snem;

obrzęków na twarzy, dłoniach i stopach;

nadwagi i otyłości;

nadciśnienia tętniczego;

zwiększenia ryzyka chorób serca i nowotworu żołądka.

Ile soli można jeść na co dzień? Światowa Organizacji Zdrowia (WHO) określiła, że bezpieczna porcja nie powinna przekraczać 5 gramów w ciągu całego dnia. To mniej więcej równowartość małej łyżeczki.

Gotowanie ziemniaków bez soli

Wydaje się, że to mało, więc boisz się, że twoje potrawy będą niesmaczne? Podpowiadamy, czym zastąpić sól podczas gotowania ziemniaków. Jesteśmy przekonani, że smaczne dodatki masz w swoim arsenale przypraw, lecz nie kojarzyłeś ich do tej pory z tą czynnością. To świetna okazja do poszerzenia kulinarnych horyzontów, zadbania o zdrowie i wprowadzenia korzystnych nawyków żywieniowych. Przekonaj się, że ziemniakom gotowanym bez soli niczego nie brakuje.

Jakie zioła do ziemniaków gotowanych?

Nie musisz szukać smacznych dodatków do ziemniaków w zakamarkach egzotycznych kuchni. Wiele z nich z pewnością dobrze znacz, choć zapewne w nieco innym wydaniu i zastosowaniu. Czym zastąpić sól?

Nie miej oporów przed dodaniem czarnego pieprzu ziarnistego do gotujących się ziemniaków. Nie zabraknie im wyrazu.

Znakomicie sprawdzi się także znany duet w postaci ziela angielskiego i liścia laurowego.

Nieco zaskakującym, ale smacznym akcentem jest kozieradka. Charakteryzuje się intensywnym, odrobinę gorzkim posmakiem. Nie musisz się jednak go obawiać. Wielu smakoszom efekt jej stosowania przypomina popularny lubczyk.

Czym zastąpić sól do ziemniaków? Ugotuj je w bulionie

Do garnka, w którym gotujesz ziemniaki, dorzuć pokrojone w grube plastry marchewkę, korzeń pietruszki oraz seler. W ramach urozmaicenia wypróbuj także dodatek papryki. W ten sposób uzyskasz aromatyczny bulion, który nada gotowanym ziemniakom ciekawszego smaku. Potrzeba znalezienia alternatywy dla soli otworzy przed tobą wyjątkowo smaczne możliwości kulinarne.

Przyprawianie na talerzu

Warto pamiętać, że o smak ugotowanych ziemniaków możesz zadbać już po wyłożeniu ich na talerze - tuż przed degustacją. Niektórym do szczęścia wystarczy tylko odrobina masła, rozpływającego się na gorących kartoflach. Jednak do podkreślenia ich walorów smakowych nadają się także: koperek, natka pietruszki oraz kilka gałązek świeżego rozmarynu.

