Relacja z teściową. Dlaczego bywa trudna?

Kłótnie z teściowymi obrosły już wieloma historiami, żartami i memami. Zazwyczaj ukazywane są z perspektywy mężczyzn, którzy mają konflikt z matką swojej żony. Jak się jednak okazuje, konflikty kobiet z teściowymi są nawet częstsze.

Problem relacji z teściowymi nie jest rzadki i nie warto go bagatelizować. Nawet 40-50% kłótni między małżonkami wynika właśnie z nieuporządkowanych relacji z teściowymi. Mogą one prowadzić nawet do rozpadu związku. Czy przyczyna leży tylko w trudnym charakterze teściowej? Niekoniecznie.

Naukowcy z Arizona State University wskazują genetykę jako główną przyczynę konfliktów z teściowymi. Spośród 308 badanych osób ok. 40 proc. wskazywało na trudniejsze relacje z teściowymi niż z biologicznymi matkami. Badacze podkreślają, że każdy z nas podświadomie działa w interesie genetycznych krewnych. Z tego też powodu biologiczne córki i synowie są zawsze stawiani wyżej od tych wchodzących do rodziny z zewnątrz. Podobnie jest z drugiej strony. Teściowa nie będzie stawiana na równi z matką.

Powodów konfliktów z teściowych jest jednak więcej. Choć kłótnie najczęściej dotyczą zarządzania pieniędzmi czy sposobem wychowywania dzieci, to przyczyny leżą w:

różnicy pokoleniowej - innych doświadczeniach życiowych czy zmieniających się warunków społecznych,

braku szacunku,

braku jasno określonych granic dla teściowej,

braku rozmowy pomiędzy małżonkami.

Psycholog Weronika Juroszek szukając przyczyny konfliktów z teściowymi, podkreśla również wagę ja-współzależnego. Zauważa, że kobiety charakteryzuje w większym stopniu ja-współzależne, co prowadzi do chęci utrzymania kontaktu matki z synem po opuszczeniu przez niego domu. Nieco inaczej jest w przypadku mężczyzn, którzy cenią niezależność i nie dążą aż tak bardzo do zachowania kontaktu z matką po założeniu własnej rodziny.

Potrzeba matek do zachowania kontaktu z synem jest często postrzegana jako wtrącanie się do życia młodej pary. Synowa z kolei w oczach teściowej jest postrzegana jako rywalka, co również utrudnia budowanie zdrowej relacji.

Teściowa, która nie wtrąca się w życie syna i jego wybranki, to prawdziwy skarb 123RF/PICSEL

5 zdań, których nigdy nie mów teściowej

Kłótnie z teściowymi często wybuchają nagle, a zapalnikiem są nieprzemyślane, rzucane swobodnie słowa, które uderzają w czułe nuty drugiej osoby. W rozmowie z teściowymi warto zatem unikać niektórych zdań, aby nie doprowadzić do konfliktu.

"Moja mama robi to lepiej"

W tym zdaniu kryje się porównanie i ocena. Wynikają one z oczekiwań zrodzonych na podstawie relacji z rodzicami. Warto jednak pamiętać, że teściowa może mieć zupełnie inne doświadczenia wpływające na to, jak gotuje czy się zachowuje. Inny sposób nie zawsze oznacza gorszy.

"Twój syn zawsze robi to źle, bo go tego nie nauczyłaś"

To zdanie uderza podwójnie. Z jednej strony krytykuje biologiczne dziecko. Teściowa może naturalnie stanąć w jego obronie. Z drugiej strony w zdaniu tym po raz kolejny kryje się krytyka sposobu wychowania i doświadczenia teściowej.

"Na jak długo zostajesz?"

Proste i niewinne pytanie w kontekście złych relacji z teściową zawsze ma drugie dno. Może zabrzmieć jak sugestia szybkiego opuszczenia domu, zdradzać zniecierpliwienie i chęć odzyskania równowagi w domu zaburzonej obecnością teściowej.

"My robimy to inaczej"

My inaczej prowadzimy dom, inaczej wychowujemy dzieci, inaczej gotujemy... wszystkie te zdania wprowadzają jasny podział pomiędzy my a ty. Często obniża wartość doświadczenia teściowej i ogranicza jej wpływ na życie pary, na co może odpowiedzieć kłótnią. Nikt nie lubi czuć się odsunięty.

"To nie twoja sprawa"

Zdanie to często wypowiadane jest na koniec kłótni. Stanowi dużą kropkę uniemożliwiającą dalszy dialog. Wypowiadając to zdanie, nie dajesz szansy na budowę relacji i tworzysz barierę komunikacyjną.

Przenikliwe spojrzenie teściowej spod znaku Byka może przerażać. Tak naprawdę nie ma ona jednak złych intencji 123RF/PICSEL

Kłótnie z teściowymi są często dowodem na wewnętrzną walkę o wpływy w domu i życiu młodego małżeństwa. Matka po wyprowadzce dziecka dalej chce czuć się potrzebna w jego życiu, dlatego często zaczyna ingerować w życie młodej pary, co od razu rodzi sprzeciw drugiej osoby. Zachowanie szacunku i sprawnie prowadzona rozmowa z teściową może pomóc w rozwiązaniu wielu konfliktów. Unikanie tych zdań w komunikacji z teściową z pewnością jest pierwszym krokiem ku poprawie relacji.

Jak rozmawiać z teściową, żeby uniknąć kłótni?

Kluczem do rozwiązania konfliktu z teściową jest rozmowa z małżonkiem. Podczas niej para powinna jasno określić granice wpływu teściowej. Oparcie w drugiej osobie pozwala łatwej zapanować nad emocjami i nie dopuszczać do wybuchu konfliktu.

Podczas rozmowy z teściową warto:

zachować szacunek dla drugiej osoby, jej doświadczenia i różnic światopoglądowych;

wyrażać uznanie , dziękować za drobne przysługi - dzięki temu teściowa będzie miała poczucie bycia zauważoną. Relacja oparta na wdzięczności zamiast krytyce zachęca do współpracy;

zachować empatię i próbować zrozumieć drugą osobę, jej potrzeby i lęki bycia odrzuconą i wymazaną z życia dziecka. Zrozumienie nie musi oznaczać zgody na proponowane przez teściową rozwiązania;

częściej mów o sobie, o tym co czujesz niż o teściowej "ty nigdy" "ty zawsze". Zamiast krytyki staraj się otwarcie mówić o potrzebach i emocjach, jasno określać swoje oczekiwania.

Kiedy dochodzi do kłótni, staraj się unikać jej eskalacji w towarzystwie innych osób. Obecność innych często nasila emocje i chęć "obronienia" własnych racji. Rozmowy takie lepiej prowadzić prywatnie. Warto także zaangażować partnera w roli mediatora. Wówczas masz większą szansę, że teściowa posłucha własnego dziecka, a kłótnia, zamiast wybuchnąć na dobre, zostanie stłumiona w zarodku.

