Jak odnowić skórzane buty domowymi sposobami?

Skóra to wyjątkowo trwały materiał, który może posłużyć nam wiele lat. Niestety nawet ona z czasem traci swój blask i zaczyna wyglądać nieestetycznie, przez co obuwie wydaje się zniszczone. Okazuje się jednak, że nie musimy od razu rezygnować z takich butów. Jeśli zadajesz sobie pytanie: jak odnowić skórzane buty domowymi sposobami, to warto zajrzeć do worka na ziemniaki, bo to warzywo bywa bardzo pomocne w ekologicznej renowacji butów.



Aby odnowić skórzane buty z pomocą ziemniaków, musisz przeciąć warzywo na pół i dokładnie przetrzeć nim stare obuwie. Na koniec wystarczy dobrze wyglancować buty. W efekty tak prostego zabiegu trudno uwierzyć. Obuwie wygląda o wiele lepiej i znów nadaje się do noszenia.



Reklama

Zobacz również: Jak przygotować buty na sezon zimowy? Kompletny poradnik

Ziemniaki do nowych butów

Surowe ziemniaki to nie tylko odpowiedź na pytanie, jak odnowić skórzane buty, to także sposób na rozciągnięcie nowego obuwia. Jeśli niedawno kupione buty ze skóry uwierają cię i masz wrażenie, że miażdżą ci stopę, wgniatając małe palce w duże, to znak, że czas sięgnąć do kosza z ziemniakami. Na początek dobrze umyj i obierz warzywo. Następnie wciśnij ziemniaki w noski butów, tak daleko, jak to tylko możliwe, i pozostaw na noc. W tym czasie sok z ziemniaków zmiękczy skórę i nieco ją rozciągnie. Dzięki temu buty nie będą już za wąskie, a chodzenie w nich stanie się o wiele przyjemniejsze.



Zobacz również: Jak rozbić buty? Skuteczne domowe sposoby na rozciągnięcie butów

Ziemniaki w butach na przykry zapach

Tę samą czynność, tylko bez wpychania ziemniaków w noski butów, a jedynie wkładając je do środka obuwia, warto przeprowadzić, jeśli borykamy się z problemem przykrej woni z obuwia. Okazuje się, że ziemniaki pochłaniają nieprzyjemny zapach z butów.

Zarówno rozciągając, jak i używając ziemniaków jako taniego dezodorantu do butów, powinniśmy za każdym razem pamiętać o przetarciu wnętrza obuwia wilgotną ściereczką po wyjęciu warzyw.



Zobacz również: Ciekawa funkcja pokrywki do garnków mało kto wie. Wypróbuj, a będziesz zachwycona