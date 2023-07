Spis treści: 01 Czy praca w Niemczech liczy się do emerytury w Polsce?

02 Czy można mieć dwie emerytury – polską i niemiecką?

03 Jak doliczyć lata pracy za granicą do emerytury?

Czy praca w Niemczech liczy się do emerytury w Polsce?

Życie i styl „Mam 60 lat i 10 lat pracy. Czy dostanę emeryturę?”. Przepisy są jasne Osoby chcące pobierać świadczenie emerytalne, muszą przede wszystkim osiągnąć wiek emerytalny. Wynosi on 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Oprócz tego polskie prawo wymaga, aby przyszły emeryt miał zapisany jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalnego. W praktyce wystarczy przepracować 1 dzień i odprowadzić za niego składkę, by móc otrzymywać świadczenie. Jednakże będzie ono skrajnie niskie. Zatem, aby otrzymywać wyższą emeryturę, trzeba pracować znacznie dłużej niż 1 dzień.

W Polsce istnieje możliwość otrzymywania emerytury minimalnej, która od marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto. Aby jednak otrzymywać minimalne świadczenie, trzeba nie tylko osiągnąć wiek emerytalny, ale również należy mieć odpowiedni staż pracy. Dla mężczyzn wynosi on 25 lat, a dla kobiet 20 lat. Do stażu liczą się również okresy nauki w szkole i na studiach.

Zdjęcie Okazuje się, że praca w Niemczech może liczyć się do emerytury w Polsce. Wymagane jest tylko udokumentowanie okresów składkowych. / 123RF/PICSEL

A czy praca w Niemczech liczy się do emerytury w Polsce? Jak wynika z informacji podanych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, praca za granicą jest uwzględniania przy ustalaniu stażu niezbędnego do otrzymywania emerytury. Okresy ubezpieczenia w tym kraju muszą być jednak udokumentowane. Wówczas bez przeszkód można przyjąć, że praca w Niemczech liczy się do emerytury w Polsce.

Reklama

Czy można mieć dwie emerytury – polską i niemiecką?

Osoby pracujące wiele lat w Niemczech mogą się zastanawiać, czy przysługuje im emerytura polska i niemiecka. Okazuje się, że zgodnie z przepisami, taka sytuacja może mieć miejsce. Pobieranie świadczenia emerytalnego z dwóch krajów jest możliwe w przypadku państw będących członkami Unii Europejskiej oraz tych, które znajdują się w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA). Trzeba jedynie pamiętać, że wymagane jest spełnienie określonych przepisami danego państwa warunków, które uprawniają do otrzymywania emerytury.

Zatem, w przypadku Polski trzeba osiągnąć wymagany wiek emerytalny oraz mieć udokumentowany jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalnego. Z kolei w Niemczech wiek emerytalny wynosi obecnie 65 lat i 11 miesięcy. Do tego, aby mieć prawo do emerytury, trzeba przepracować i opłacać składki emerytalne przez minimum 5 lat. Wówczas odpowiednia instytucja w Niemczech wylicza emeryturę i wypłaca ją świadczeniobiorcy.

Jak doliczyć lata pracy za granicą do emerytury?

Doliczenie lat pracy za granicą do emerytury jest często niezbędne w kontekście otrzymania emerytury minimalnej w Polsce. Okazuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia doliczenie lat pracy za granicą do stażu pracy uprawniającego do otrzymania emerytury minimalnej.

Aby jednak było to możliwe, niezbędne okazuje się udokumentowanie okresów zatrudnienia za granicą. Wszelkie potrzebne dokumenty trzeba dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj też:

W te dni seniorzy mogą sprawdzić konta. Premier zapowiedział wypłatę "czternastki"

Kiedy wypłata 14. emerytury? Premier ujawnił już termin wypłaty świadczenia

Średnia emerytura w Niemczech a w Polsce. Jak wypadamy na tle sąsiadów?