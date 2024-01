Spis treści: 01 Po pierwsze: utrzymuj pralkę w czystości

02 W ilu stopniach prać ręczniki?

03 Dlaczego ręczniki po praniu są sztywne? Być może przeładowujesz pralkę

04 Nie przesadzaj z proszkiem lub płynem do prania

05 Pranie ręczników w occie

06 Zrób jedną rzecz przed praniem ręczników

Po pierwsze: utrzymuj pralkę w czystości

Zanim przejdziemy do tego, jak prać ręczniki, trzeba pochylić się nad ważną kwestią, która bywa bagatelizowana. Utrzymanie pralki w czystości to podstawa nie tylko dbania o higienę, ale też efektywnego prania wszystkich materiałów — nie tylko ręczników, ale też pościeli i ubrań.

Regularnie przeprowadzaj czyszczenie bębna pralki, aby usunąć pozostałości detergentów, które mogą osadzać się we wnętrzu urządzenia. Takie resztki z biegiem czasu sprzyjają rozwojowi pleśni i pojawianiu się zapachu stęchlizny, który błyskawicznie przenosi się na tkaniny. Nie pomijaj również doprowadzania do porządku szuflady na detergenty i kołnierza pralki.

Zdjęcie Brudna pralka to siedlisko bakterii / 123RF/PICSEL

W ilu stopniach prać ręczniki?

Niejednokrotnie wydaje się nam, że im wyższa temperatura prania ręczników, tym lepiej. Przecież chcemy pozbyć się wszystkich zabrudzeń i zdezynfekować materiał. Wielu z nas odruchowo ustawia program piorący w 90°C. To jednak prosta droga do niszczenia tkaniny i uzyskania szorstkich ręczników.

W tak wysokiej temperaturze tracą swoją puszystość i szybciej się zużywają. Zawsze sprawdzaj informację podaną przez producenta na metce — to najlepszy wyznacznik odnośnie do tego, w ilu stopniach prać ręczniki. Jeśli nie możesz doszukać się tych danych, przyjmuj następujące zasady:

białe i mocno zabrudzone ręczniki pierz w temperaturze 60 st.C

kolorowym ręcznikom wystarczy zaś 40 st.C

Dlaczego ręczniki po praniu są sztywne? Być może przeładowujesz pralkę

Uruchamianie pralki z małą ilością rzeczy nie jest zbyt ekonomiczne. Nie należy jednak popadać w skrajności i wyładowywać bębna po brzegi. Musisz wziąć pod uwagę, że ręczniki chłoną wodę, a pod jej wpływem stają się ciężkie. Gdy pralka jest przeładowana, nie ma możliwości, by ręczniki dobrze się wypłukały. Detergenty czyszczące pozostają na włóknach, a po praniu i wysuszeniu okazuje się, że ręczniki bardziej przypominają papier ścierny, tracąc swoją puszystość. Mogą za to zyskać nieprzyjemny zapach stęchlizny.

Nie przesadzaj z proszkiem lub płynem do prania

Im więcej detergentu umieścisz w pralce, tym twoje ręczniki będą czystsze? To kolejny popularny mit, z którym trzeba się rozprawić i pożegnać. Nadmiar środków piorących oblepia włókna. Podczas prania ręczników należy unikać stosowania płynów do płukania. Choć wydaje się, że zapewnią one piękny zapach świeżości, materiał będzie spłaszczony i straci chłonność.

Pranie ręczników w occie

Oto babcina metoda, która współcześnie stanowi jeden z najsprytniejszych trików. Zamiast głowić się w drogerii czy markecie, jaki środek do prania ręczników wybrać, postaw na swojski i niedrogi ocet spirytusowy.

Wystarczy, że wlejesz do pralki szklankę octu. Nie musisz martwić się jego wyrazistym zapachem — szybko wietrzeje. Jeśli jednak masz pewne opory, do płynu dodaj kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Ocet nie tylko pozbędzie się zabrudzeń i odkazi materiał, ale usunie także resztki detergentów, co z kolei pozytywnie wpłynie miękkość i puszystość ręczników.

Zdjęcie Wykorzystaj domowe sposoby na pranie ręczników, by nie traciły koloru i miękkości / 123RF/PICSEL

Zrób jedną rzecz przed praniem ręczników

Zanim umieścisz w pralce, każdym ręcznikiem energicznie potrząśnij. Brzmi mało przekonująco? Ta czynność nic cię nie kosztuje, a może znacząco pomóc. W ten sposób lekko "otworzysz" włókna, dzięki czemu środki czyszczące, w tym wspomniany ocet, lepiej wnikną w materiał i dogłębnie go oczyszczą.

