Jest pyszny, orzeźwiający i co najważniejsze - jest prawdziwą skarbnicą witamin. Prosty koktajl z selera naciowego i jabłka to propozycja na zdrową przekąskę i zarazem szybki detoks. Mikstura ma też wiele innych zalet: jest niskokaloryczna, wspomaga odchudzanie, usuwa toksyny, przyspiesza metabolizm. To tylko część powodów, dla których warto regularnie pić koktajl z selera naciowego i jabłka.

Seler naciowy: właściwości

Seler naciowy jest świetnym składnikiem codziennej diety. To warzywo bogate w cenne dla zdrowia witaminy i składniki mineralne. Jest wykorzystywane jako dodatek do rozmaitych dań, jak i koktajli. Jest niskokaloryczny - 100 gramów zawiera jedynie 15 kalorii. Ma też niski indeks glikemiczny, który wynosi 15 jednostek. Seler naciowy składa się głównie z wody i zawiera sporą ilość błonnika pokarmowego. Oprócz tego jest świetnym źródłem cennych dla zdrowia witamin: A, E, C, K i B2. Oprócz tego zawiera beta-karoten, foliany i minerały takie jak fosfor, sód, potas, magnes i wapń.

Szklankę świeżego soku z selera naciowego warto pić codziennie. Napój usuwa toksyny, zbędne produkty przemiany materii, przyspiesza metabolizm, ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Oprócz tego pomaga:

obniżyć ciśnienie krwi

poprawia kondycję skóry

ma zbawienny wpływ na odporność

Koktajl z selera naciowego i jabłka

Zdjęcie Koktajl z selera naciowego to prawdziwa skarbnica witamin / 123RF/PICSEL

Osoby na diecie odchudzającej śmiało mogą włączyć seler naciowy do codziennej diety. Oczywiście samo picie soku nie pomoże zrzucić zbędnych kilogramów, bo kluczem jest zdrowa i zbilansowana dieta.

Warto pić go w połączeniu z jabłkiem (w dowolnych proporcjach). Moda na duet seler naciowy + jabłko przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to hollywoodzkie gwiazdy chętnie zachwalały właściwości koktajlu. Zielony napój stał się prawdziwym celebrytą - na Instagramie zdjęć w jego towarzystwie było bez liku.

Skąd taka popularność? Chodziło przede wszystkim o właściwości wspomagające odchudzanie. Warto jednak spożywać go nie tylko z tego powodu. Naszemu zdrowiu może się przysłużyć na rozmaite sposoby. Seler naciowy pełen jest przeciwutleniaczy chroniących organizm przed działaniem szkodliwych, wolnych rodników. Jego regularne spożywanie może więc pomóc w opóźnieniu procesów starzenia.

Koktajl z selera naciowego i jabłka najlepiej pić o poranku, na czczo. Mikstura oczyszcza organizm, pomaga w pozbywaniu się obrzęków i nawilża skórę. Jak widać, to nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe i odżywcze połączenie. Aby przekonać się o efektach, koktajl warto pić regularnie.

Koktajl z selera naciowego i jabłka: przepis

Na przygotowanie eliksiru zdrowia nie musisz poświęcać więcej niż 5 minut. Smak selera naciowego i jabłka idealnie się uzupełniają, dlatego z pewnością polubisz ten prosty koktajl. Oto prosty przepis.

Składniki:

2 łodygi selera naciowego z listkami

1 jabłko

szklanka wody mineralnej lub źródlanej

opcjonalnie : kilka kropel soku z cytryny, 1 łyżeczka miodu

Przygotowanie:

Umyj dokładnie seler naciowy i jabłko. Podziel seler na drobniejsze kawałki, a z jabłka usuń gniazda nasienne (możesz też obrać skórkę -wedle upodobania). Do blendera wlej wodę mineralną, dodaj pokrojony seler i jabłko oraz opcjonalnie: kilka kropel soku z cytryny i łyżeczkę miodu. Miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji.

Koktajl z selera naciowego i jabłka najlepiej pić zaraz po przygotowaniu.

