Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która jasno określa zasady przyznawania tych świadczeń osobom do nich upoważnionym. Chodzi o emerytów, którzy:

urodzili się przed 1949 rokiem - obowiązują ich świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku

urodzili się po 1949 roku - ich świadczenie podlega rozdziałowi na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego

środków zapisanych na subkoncie

średniego dalszego trwania życia.

Ile wynosi ustawowy wiek emerytalny w Polsce?

Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale podczas przejścia na emeryturę równie ważny jest staż pracy. W Polsce ustalono minimalny okres odprowadzania składek i jest to obecnie kolejno 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Ten minimalny okres składkowy wiąże się jednak zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Dlatego ZUS przekonuje, że warto w miarę możliwości pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę.



Czasem jednak zdarza się, że minimalny okres składkowy jest wyjątkowo krótki i wynosi np. zaledwie pięć lat. Czy osoba, która przepracowała tak niewiele może liczyć na świadczenie emerytalne?



Jaka emerytura po pięciu latach pracy? Kwota może zaskoczyć

Jeżeli przyszły emeryt osiągnął już wiek emerytalny, to otrzyma on świadczenie za udokumentowane pięć lat pracy, ale musi liczyć się z tym, że będzie ono niskie - jego wartość będzie wynikała bowiem ze składek zgromadzonych w ZUS. W skrajnych przypadkach świadczenia te mogą wynieść nawet kilkadziesiąt groszy - polski system emerytalny uchodzi bowiem za jasny i sprawiedliwy, a to oznacza, że emeryt, który pracował dłużej, zarobił więcej i odprowadził większą ilość składek do systemu. Może więc on liczyć na wyższą emeryturę.

