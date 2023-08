Spis treści: 01 Czy można dziedziczyć pieniądze z OFE?

02 Kto może dziedziczyć pieniądze z OFE?

03 Czy można wybrać pieniądze z OFE przed emeryturą?

04 Jak sprawdzić ile ma się pieniędzy na OFE?

Czy można dziedziczyć pieniądze z OFE?

Środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych mogą być dziedziczone, a osoby "uposażone" wyznacza się już przy podpisywaniu umowy. Dla przebiegu procesu dziedziczenia pieniędzy z OFE kluczowe jest osiągnięcie wieku emerytalnego przez zmarłą osobę.

Jeżeli zgon nastąpił przed osiągnięciem wieku wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), dziedziczone będą środki z OFE. W przypadku śmierci w wieku emerytalnym wszystkie pieniądze zgromadzone w OFE zostały już przekazane do ZUS i umieszczone na subkoncie.

W obu przypadkach środki podlegają dziedziczeniu, jednak:

jeśli śmierć dotyczy osoby przed osiągnięciem wieku emerytalnego , akt zgonu przedstawiamy w OFE;

, akt zgonu przedstawiamy w OFE; jeżeli śmierć dotyczy osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego, procedurę w całości przeprowadza ZUS.

Pieniądze z OFE na subkonto ZUS są przekazywane w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa - systematycznego przekazywania zgromadzonego kapitału na subkonto, aby zabezpieczyć środki przed wahaniami na rynkach. Pieniądze na subkoncie ZUS są waloryzowane, a suma nie zależy od zwrotu inwestycji kapitałowych.

Jeżeli zmarły był mniej niż 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i część środków została już przekazana na subkonto ZUS, nie trzeba powiadamiać obu instytucji. W takiej sytuacji akt zgonu trzeba przedstawić w OFE, które podzieli środki, a następnie przekaże wszystkie niezbędne informacje do ZUS. Zakład w ciągu 3 miesięcy rozdzieli pieniądze zgromadzone na subkoncie.

Kto może dziedziczyć pieniądze z OFE?

Zasady dziedziczenia są identyczne dla środków w OFE, jak i na subkoncie ZUS, dlatego wszystkie poniższe informacje odnoszą się do obu narzędzi finansowych.

Środki zgromadzone na subkoncie podlegają podziałowi w przypadku:

rozwodu;

unieważnienia małżeństwa;

ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej;

śmierci.

W przypadku śmierci męża, żonie przysługuje połowa środków zgromadzonych na koncie w okresie trwania małżeństwa. Trafiają one na subkonto w ZUS. Reszta pieniędzy jest rozdzielana pomiędzy osoby wskazane w umowie z OFE. Jeśli zmarły nie wskazał nikogo, przeprowadzane jest postępowanie spadkowe, a pieniądze wypłacane.

Czy można wybrać pieniądze z OFE przed emeryturą?

Pieniądze z OFE, a także subkonta, ZUS mogą trafić na indywidualne konta tylko po śmierci osoby ubezpieczonej. Nie można wypłacić środków ze swojego rachunku OFE ani przed, ani po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu 3 lat od osiągnięcia wieku emerytalnego małżonek lub spadkobiercy mogą wystąpić o tzw. wypłatę gwarantowaną. To jednorazowe świadczenie przysługujące najbliższym po złożeniu wniosku wniosku EWG, z kolei o wypłatę środków z subkonta ZUS wnioskuje się za pomocą wniosku USS. Należy pamiętać, że pieniądze są wypłacane tylko na wniosek, nigdy automatycznie.

Jak sprawdzić ile ma się pieniędzy na OFE?

Wszystko zależy od tego, jaka instytucja obsługuje nasz fundusz. Aby uzyskać informacje o stanie konta, należy skontaktować się z obsługą danego OFE lub zalogować do systemu na jego platformie. Żeby wejść na odpowiednią stronę trzeba najpierw wiedzieć, do jakiego funduszu należymy my, lub należała osoba zmarła.

Informacje o przynależności do OFE można znaleźć w zakładce OFE, w Panelu Ubezpieczonego na PUE ZUS. Jeżeli jesteśmy zapisani do funduszu, wyświetli się tam jego nazwa, a także lista przekazanych składek.

